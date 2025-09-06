  1. استانها
هفته وحدت فرصتی برای بازگشت دوباره به تعالیم اصیل اسلام است

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: هفته وحدت فرصتی برای بازگشت دوباره به تعالیم اصیل اسلام است، تعالیمی که پیامبر اکرم(ص) با صبر توانست بر پایه آن جامعه‌ گرفتار در جهل را هدایت کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر شنبه در همایش هفته وحدت که با حضور علما، روحانیون، نخبگان و اقشار مختلف مردم در شهر مرزی غلامان برگزار شد، اظهار کرد: هفته وحدت فرصتی برای بازگشت دوباره به تعالیم اصیل اسلام است، تعالیمی که پیامبر اکرم (ص) با مهربانی و صبر توانست بر پایه آن جامعه‌ای گرفتار در جهل و تفرقه را به مسیر حقیقت هدایت کند.

وی افزود: هرگونه اقدامی علیه وحدت، خلاف آئین پیامبر است و دشمنان اسلام با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای و روانی تلاش می‌کنند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند، در حالی‌که قرآن کریم همگان را به اعتصام به حبل‌الله و پرهیز از جدایی فراخوانده است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به جلوه‌های همدلی در استان گفت: زیباترین نمود وحدت در سایه رهبری معظم انقلاب در خراسان شمالی مشاهده می‌شود، استانی که اقوام و مذاهب مختلف سال‌هاست در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیز دارند.

وی تاکید کرد: دولت نیز با رویکرد وفاق و همگرایی، تمامی اقوام و گروه‌ها را در نظر دارد و تلاش می‌کند خدمات و امکانات به‌طور متوازن در سراسر کشور توزیع کند.

وی با بیان اینکه امروز درگیر یک جنگ ترکیبی هستیم، تصریح کرد: بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و همدلی نیاز داریم، چراکه دشمنان در پی ناامید کردن مردم و ضربه زدن به اعتماد عمومی هستند. اگر ملت ما همانند گذشته با بصیرت و انسجام در صحنه حاضر باشند، هیچ تهدیدی نمی‌تواند به کشور آسیب برساند.

