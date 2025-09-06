به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر شنبه در همایش هفته وحدت که با حضور علما، روحانیون، نخبگان و اقشار مختلف مردم در شهر مرزی غلامان برگزار شد، اظهار کرد: هفته وحدت فرصتی برای بازگشت دوباره به تعالیم اصیل اسلام است، تعالیمی که پیامبر اکرم (ص) با مهربانی و صبر توانست بر پایه آن جامعه‌ای گرفتار در جهل و تفرقه را به مسیر حقیقت هدایت کند.

وی افزود: هرگونه اقدامی علیه وحدت، خلاف آئین پیامبر است و دشمنان اسلام با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای و روانی تلاش می‌کنند میان مسلمانان تفرقه ایجاد کنند، در حالی‌که قرآن کریم همگان را به اعتصام به حبل‌الله و پرهیز از جدایی فراخوانده است.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به جلوه‌های همدلی در استان گفت: زیباترین نمود وحدت در سایه رهبری معظم انقلاب در خراسان شمالی مشاهده می‌شود، استانی که اقوام و مذاهب مختلف سال‌هاست در کنار یکدیگر زندگی مسالمت‌آمیز دارند.

وی تاکید کرد: دولت نیز با رویکرد وفاق و همگرایی، تمامی اقوام و گروه‌ها را در نظر دارد و تلاش می‌کند خدمات و امکانات به‌طور متوازن در سراسر کشور توزیع کند.

وی با بیان اینکه امروز درگیر یک جنگ ترکیبی هستیم، تصریح کرد: بیش از هر زمان دیگری به اتحاد و همدلی نیاز داریم، چراکه دشمنان در پی ناامید کردن مردم و ضربه زدن به اعتماد عمومی هستند. اگر ملت ما همانند گذشته با بصیرت و انسجام در صحنه حاضر باشند، هیچ تهدیدی نمی‌تواند به کشور آسیب برساند.