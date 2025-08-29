به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، آیین افتتاح طرح‌های ارتباطی روستایی ایرانسل، همزمان با هفته دولت، پنج‌شنبه ششم شهریورماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر محمدعلی طالبی استاندار کرمان، مجید دوست‌علی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی، مهندس آزاده تاج‌الدینی مدیرکل ارتباطات و فناوری‌اطلاعات این استان و جمعی از مدیران محلی و مسئولان اجرایی، در اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کرمان به صورت آنلاین برگزار شد.

پروژه ارتباطی روستایی ایرانسل در شهرستان رودبار جنوب استان کرمان که با حضور حجت‌الاسلام کاظم صادقی امام جمعه رودبار جنوب، علی پرورش فرماندار و جمعی از مدیران محلی و مسئولان اجرایی در محل این سایت افتتاح شد، سه روستای نهضت‌آباد خاوری، آب‌حیات و ناصرآباد، با مجموع ۴۳۶ خانوار و ۱۷۸۶ نفر جمعیت، تحت پوشش اینترنت پرسرعت ایرانسل قرار گرفتند.

با راه‌اندازی این سایت جدید ارتباطی روستایی که با هدف گسترش پوشش شبکه در مناطق روستایی، ارتقای کیفیت خدمات و تحقق عدالت ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال صورت گرفته است، روستاهای مذکور با اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال از محل طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO)، به اینترنت پرسرعت ایرانسل متصل شدند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم ضمن ارزشمند شمردن توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی که منجر به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش شکاف دیجیتال می‌شود، بیان کرد: فراهم‌سازی بستر دسترسی روستاییان به اینترنت پرسرعت، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی، گسترش آموزش و تسهیل خدمات در این مناطق است.

ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت، تاکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت ایران را تحت پوشش شبکه اینترنت پرسرعت تلفن‌همراه قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که ضریب پوشش در شهرهای بزرگ به ۱۰۰ درصد و در سایر شهرها نیز به سطحی نزدیک به این میزان رسیده است.

برای تکمیل پوشش ارتباطی در سراسر کشور، ایرانسل علاوه بر توسعه شبکه در شهرها، اجرای پروژه ملی USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوری‌اطلاعات) را نیز بر اساس ابلاغ وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات در روستاها پیش برده و با نصب، راه‌اندازی و ارتقای تکنولوژی سایت‌های ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری واگذار شده را تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفن‌همراه قرار داده است.