مادران معماران فرهنگ توحید در خانواده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد زرهانی شامگاه گذشته در جمع فعالان فرهنگی، ائمه جمعه و جماعات شهرستان فارسان در حسینیه بیت الزهرا (س) فارسان با گرامیداشت نهم ربیع‌الاول سالروز آغاز امامت قائم آل محمد (ص) حضرت صاحب الزمان (عج) و با اشاره به اینکه ولایت و امامت در فرهنگ اسلامی در امتداد نبوت و رسالت است، اظهار کرد: بر اساس معارف قرآنی و روایی و منطق عمومی همه ادیان الهی و حتی ادیان غیر الهی، در آخرالزمان وقتی که دنیا مملو از ظلم و بیداد شود کسی از تبار انبیا به اذن الهی ظهور خواهد کرد تا دنیا را پُر از عدل و داد کند.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با ذکر اینکه اعتقاد به وجود منجی برای جوامع آثار و برکات فراوانی دارد، ادامه داد: این باور باعث زنده نگه داشتن امید به آینده در دل‌ها می‌شود و انسان‌ها با باور به ساختن آینده بهتر و تحول بیشتر تلاش خواهند کرد؛ فرد و جامعه مأیوس همواره تسلیم وضع موجود بوده و بی‌تحرک باقی می‌ماند.

فرهنگ انتظار فرهنگ ساختن است

زرهانی با تأکید بر اینکه فرهنگ انتظار فرهنگ ساختن است، بیان کرد: در مکتب اسلام، مسئله امامت از معتبرترین مسائلی است که باید در محیط مسجد، خانه و مدرسه تعلیم داده شود. فرزندان از ما درباره چرایی غیبت امام (عج) و فایده آن برای بشریت می‌پرسند که باید پاسخ بدهیم لذا پدر و مادرها باید با معارف مهدوی آشنا شوند.

وی ادامه داد: در ۴۰ سال اخیر با همت و تشویق حجت‌الاسلام قرائتی بالغ بر یک‌هزار جلد کتاب در حوزه معارف قرآن، نماز و مهدویت از پیش دبستانی تا سطوح عالی حوزه و دانشگاه توسط اهل علم نگاشته شده است و باید در خانه‌های ما یک قفسه کتاب درباره اصول و فروع دین، تفسیر، نماز و … باشد.

زرهانی با تأکید بر اینکه مادران معماران فرهنگ توحید و تسریع دهنده اندیشه توحیدی در خانواده هستند، توضیح داد: وقتی از دانش‌آموزان پرسیدیم نماز را از چه کسی آموختند اکثر قریب به اتفاق جامعه آماری این تحقیق اذعان داشتند که در خانواده و خاصه از مادر یاد گرفتند.

فرهنگ توسط مادران به فرزندان منتقل می‌شود

قائم مقام ستاد اقامه نماز با یادآوری اینکه تمدن توسط مادران به فرزندان منتقل می‌شود، افزود: مادران آداب درست را به فرزندان منتقل می‌کنند و لذا باید مادران را در این رسالت بزرگ توانمند و آماده ساخت.

زرهانی موضوع اجلاس سراسری نماز با عنوان «اقامه نماز، مادران و فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی» را یادآور شد و گفت: مادر مرکز ثقل انتقال اطلاعات و معارف دین به فرزندان است بنابراین در هر سه حوزه تفسیر، نماز و مهدویت دوره‌های آموزشی برای مادران دیده شده تا مادران بتوانند چراغ معرفت را در خانه روشن کنند.

وی قدم بعدی را محیط جامعه و سطحی از سطوح عالی تبلیغ معارف الهی دانست و ادامه داد: کسی که با معرفت و شناخت کافی، آموخته‌های خود را به دیگری منتقل می‌کند در ردیف تعبیر قرآنی «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» (احزاب/۳۹) قرار دارد و کسی است که معارف را خوب یاد گرفته و به خوبی منتقل می‌کند.

زرهانی با تصریح اینکه بانوان در پرتو انقلاب اسلامی از سطوح عالی تحصیل برخوردار هستند و کارهای بزرگ را بر عهده می‌گیرند، گفت: لذا بانوان شعاع تأثیرگذاری بیشتری پیدا کرده و با برقراری روابط سالم عقلانی از محیط خانواده گرفته تا بستگان و خویشان، محله و هر جا که حضور داشته باشند خاصه در قبال کودکان و نوجوانان نقش تأثیرگذار دارند.

وی بیان کرد: پدر و مادرها خاصه مادران باید بتوانند ارتباط فرزندان با خدا را تحکیم ببخشند و کاری کنند که فرزندان سرشان در کتاب الله باشد، ائمه (ع) و معارف اهل بیت (ع) را بشناسند تا اهل توحید بار بیایند و در دنیا و آخرت بیمه شوند.

جایگاه مکان مقدس مسجد در پرورش نسل نو

قائم مقام ستاد اقامه نماز با تأکید بر اینکه باید فرزندانمان را مسجدی پرورش دهیم، ادامه داد: مسجد یک مکان مقدس است که باید از نسل نو و از زنان و مردان و دختران و پسران ایمانی مملو شود تا در سازندگی خانواده و جامعه نقش اساسی خود را ایفا کند.

زرهانی با تأکید بر اینکه مسجد تعلق به پیرمردها و سالخوردگان ندارد، افزود: این اماکن اموال فرزندان و نوادگان ما هستند پس تلاش کنیم این مکان مقدس را برای نسل نوجوان و جوان مهیا و به کامشان شیرین کنیم یعنی کودکان و نوجوانان وقتی به مسجد می‌روند با روی خوش ما مواجه شوند.

قائم مقام ستاد اقامه نماز با یادآوری اینکه مسجد مرکز فرهنگ و تمدن و تعلیم آداب و اخلاق دینی به مردم است، توضیح داد: کاری کنیم که فرزندان ما هر کجا که هستند با صدای اذان وارد مسجد شوند.

زرهانی با یادآوری اینکه بزرگان دین و دانش همچون ابوعلی سینا، فارابی و دیگران اهل مسجد بودند، ادامه داد: مسجد کارکردهای مهمی از جمله عبادت را دارد و انسان بی‌نهایت کوچک وقتی در محضر خداوند بی‌نهایت قرار می‌گیرد قدرت پیدا می‌کند، توانمند می‌شود و صبغه الهی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اهل مسجد چون رنگ و بوی خدایی گرفته در موضوعات گوناگون فرهنگی و اجتماعی، رسیدگی به فقرا و مستمندان و … از پایگاه مسجد پیشگام هستند و اینها باعث آبادانی و رونق این اماکن مقدس خواهد شد.

زرهانی با یادآوری اینکه مسجد در کنار جاذبه و زیبایی از حیث معماری باید محل آمد و شد نسل نوجوان و جوان باشد، تصریح کرد: دختران و پسران ما باید در این مکان مقدس نمازشان را اقامه کنند و از تفسیر قرآن، علوم و مباحث روز و برنامه‌های فرهنگی و دینی و … بهره‌مند شوند.