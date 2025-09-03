  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۰۷

مادران معماران فرهنگ توحید در خانواده هستند

شهرکرد- قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور گفت: مادران معماران فرهنگ توحید و تسریع دهنده اندیشه توحیدی در خانواده و نیز مرکز ثقل انتقال اطلاعات و معارف دین به فرزندان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیداحمد زرهانی شامگاه گذشته در جمع فعالان فرهنگی، ائمه جمعه و جماعات شهرستان فارسان در حسینیه بیت الزهرا (س) فارسان با گرامیداشت نهم ربیع‌الاول سالروز آغاز امامت قائم آل محمد (ص) حضرت صاحب الزمان (عج) و با اشاره به اینکه ولایت و امامت در فرهنگ اسلامی در امتداد نبوت و رسالت است، اظهار کرد: بر اساس معارف قرآنی و روایی و منطق عمومی همه ادیان الهی و حتی ادیان غیر الهی، در آخرالزمان وقتی که دنیا مملو از ظلم و بیداد شود کسی از تبار انبیا به اذن الهی ظهور خواهد کرد تا دنیا را پُر از عدل و داد کند.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور با ذکر اینکه اعتقاد به وجود منجی برای جوامع آثار و برکات فراوانی دارد، ادامه داد: این باور باعث زنده نگه داشتن امید به آینده در دل‌ها می‌شود و انسان‌ها با باور به ساختن آینده بهتر و تحول بیشتر تلاش خواهند کرد؛ فرد و جامعه مأیوس همواره تسلیم وضع موجود بوده و بی‌تحرک باقی می‌ماند.

فرهنگ انتظار فرهنگ ساختن است

زرهانی با تأکید بر اینکه فرهنگ انتظار فرهنگ ساختن است، بیان کرد: در مکتب اسلام، مسئله امامت از معتبرترین مسائلی است که باید در محیط مسجد، خانه و مدرسه تعلیم داده شود. فرزندان از ما درباره چرایی غیبت امام (عج) و فایده آن برای بشریت می‌پرسند که باید پاسخ بدهیم لذا پدر و مادرها باید با معارف مهدوی آشنا شوند.

وی ادامه داد: در ۴۰ سال اخیر با همت و تشویق حجت‌الاسلام قرائتی بالغ بر یک‌هزار جلد کتاب در حوزه معارف قرآن، نماز و مهدویت از پیش دبستانی تا سطوح عالی حوزه و دانشگاه توسط اهل علم نگاشته شده است و باید در خانه‌های ما یک قفسه کتاب درباره اصول و فروع دین، تفسیر، نماز و … باشد.

زرهانی با تأکید بر اینکه مادران معماران فرهنگ توحید و تسریع دهنده اندیشه توحیدی در خانواده هستند، توضیح داد: وقتی از دانش‌آموزان پرسیدیم نماز را از چه کسی آموختند اکثر قریب به اتفاق جامعه آماری این تحقیق اذعان داشتند که در خانواده و خاصه از مادر یاد گرفتند.

مادران معماران فرهنگ توحید در خانواده هستند

فرهنگ توسط مادران به فرزندان منتقل می‌شود

قائم مقام ستاد اقامه نماز با یادآوری اینکه تمدن توسط مادران به فرزندان منتقل می‌شود، افزود: مادران آداب درست را به فرزندان منتقل می‌کنند و لذا باید مادران را در این رسالت بزرگ توانمند و آماده ساخت.

زرهانی موضوع اجلاس سراسری نماز با عنوان «اقامه نماز، مادران و فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی» را یادآور شد و گفت: مادر مرکز ثقل انتقال اطلاعات و معارف دین به فرزندان است بنابراین در هر سه حوزه تفسیر، نماز و مهدویت دوره‌های آموزشی برای مادران دیده شده تا مادران بتوانند چراغ معرفت را در خانه روشن کنند.

وی قدم بعدی را محیط جامعه و سطحی از سطوح عالی تبلیغ معارف الهی دانست و ادامه داد: کسی که با معرفت و شناخت کافی، آموخته‌های خود را به دیگری منتقل می‌کند در ردیف تعبیر قرآنی «الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ» (احزاب/۳۹) قرار دارد و کسی است که معارف را خوب یاد گرفته و به خوبی منتقل می‌کند.

زرهانی با تصریح اینکه بانوان در پرتو انقلاب اسلامی از سطوح عالی تحصیل برخوردار هستند و کارهای بزرگ را بر عهده می‌گیرند، گفت: لذا بانوان شعاع تأثیرگذاری بیشتری پیدا کرده و با برقراری روابط سالم عقلانی از محیط خانواده گرفته تا بستگان و خویشان، محله و هر جا که حضور داشته باشند خاصه در قبال کودکان و نوجوانان نقش تأثیرگذار دارند.

وی بیان کرد: پدر و مادرها خاصه مادران باید بتوانند ارتباط فرزندان با خدا را تحکیم ببخشند و کاری کنند که فرزندان سرشان در کتاب الله باشد، ائمه (ع) و معارف اهل بیت (ع) را بشناسند تا اهل توحید بار بیایند و در دنیا و آخرت بیمه شوند.

جایگاه مکان مقدس مسجد در پرورش نسل نو

قائم مقام ستاد اقامه نماز با تأکید بر اینکه باید فرزندانمان را مسجدی پرورش دهیم، ادامه داد: مسجد یک مکان مقدس است که باید از نسل نو و از زنان و مردان و دختران و پسران ایمانی مملو شود تا در سازندگی خانواده و جامعه نقش اساسی خود را ایفا کند.

زرهانی با تأکید بر اینکه مسجد تعلق به پیرمردها و سالخوردگان ندارد، افزود: این اماکن اموال فرزندان و نوادگان ما هستند پس تلاش کنیم این مکان مقدس را برای نسل نوجوان و جوان مهیا و به کامشان شیرین کنیم یعنی کودکان و نوجوانان وقتی به مسجد می‌روند با روی خوش ما مواجه شوند.

قائم مقام ستاد اقامه نماز با یادآوری اینکه مسجد مرکز فرهنگ و تمدن و تعلیم آداب و اخلاق دینی به مردم است، توضیح داد: کاری کنیم که فرزندان ما هر کجا که هستند با صدای اذان وارد مسجد شوند.

زرهانی با یادآوری اینکه بزرگان دین و دانش همچون ابوعلی سینا، فارابی و دیگران اهل مسجد بودند، ادامه داد: مسجد کارکردهای مهمی از جمله عبادت را دارد و انسان بی‌نهایت کوچک وقتی در محضر خداوند بی‌نهایت قرار می‌گیرد قدرت پیدا می‌کند، توانمند می‌شود و صبغه الهی پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: اهل مسجد چون رنگ و بوی خدایی گرفته در موضوعات گوناگون فرهنگی و اجتماعی، رسیدگی به فقرا و مستمندان و … از پایگاه مسجد پیشگام هستند و اینها باعث آبادانی و رونق این اماکن مقدس خواهد شد.

زرهانی با یادآوری اینکه مسجد در کنار جاذبه و زیبایی از حیث معماری باید محل آمد و شد نسل نوجوان و جوان باشد، تصریح کرد: دختران و پسران ما باید در این مکان مقدس نمازشان را اقامه کنند و از تفسیر قرآن، علوم و مباحث روز و برنامه‌های فرهنگی و دینی و … بهره‌مند شوند.

