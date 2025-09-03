سند راهبردی الگوی زن ایرانی مسلمان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا قنبری صبح چهارشنبه در نشست شورای راهبری بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی سالن جلسات این اداره کل در شاهرود به موضوعی حیاتی برای زنان جامعه اسلامی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه در این عصر پر فتنه و در آستانه ظهور، زنان نقشی کلیدی در تحولات اجتماعی دارند، افزود: نبرد فرهنگی مستمر، بهویژه در عصر حاضر که شیطان با تمام توان در صدد اغوای انسان استلذا این شرایط مسئولیت بانوان را در ایفای نقش خود دوچندان میسازد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین بیان کرد: الگوی ارائه شده توسط غرب، زنان را از نقشهای اصلی خود دور کرده و در مقابل، الگوی «زن، ربالبیت» که ریشه در روایات اسلامی دارد یک راهکار است که با محوریت نقش مادری و همسری، میتواند زمینه حضور مؤثر زنان در سایر عرصهها را نیز فراهم آورد.
قنبری همچنین گفت: این الگو، نقطه افتراق نگاه تمدنی ما با نگاه غربی است که تلاش میکند زن را مانعی برای پیشرفت معرفی کند.
وی به آمار نگرانکننده ازدواج در استان سمنان اشاره کرد و افزود: متأسفانه استان سمنان در نرخ ازدواج، با بحرانی جدی مواجه است که نیازمند توجه ویژه و راهحلهای اساسی است همچنین کاهش فرزندآوری از دیگر چالشهای مهم استان است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان همچنین ریشه این کاهش ازدواج و فرزند آوری را نه در مسائل اقتصادی، بلکه در رویکردهای فکری و فرهنگی افراد دانست.
قنبری ضمن تقدیر از سند راهبری تدوینشده برای بانوان استان سمنان خواستار تکمیل این سند با در نظر گرفتن جزئیات و اقتضائات زیستبوم استان شد.
وی بر لزوم تعریف راهبردها و فعالیتهای ذیل این سند تأکید کرد و افزود: کارها نباید به صورت جزیرهای انجام شود، بلکه باید با یک نگاه قرارگاهی و با اتصال ظرفیتهای موجود، حرکت همافزایی را در حوزه بانوان آغاز کرد.
