وحدت و محبت میان مؤمنان، شرط اساسی تحقق ظهور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان شامگاه سه شنبه همزمان با نهم ربیع‌الاول، سالروز آغاز امامت حضرت ولی‌عصر (عج) در مراسم ویژه آستان مقدس مسجد جمکران، با بیان اینکه این شب، فرصت تجدید عهد با امام زمان (عج) است، اظهار کرد: مهم‌ترین نیاز جامعه منتظر، ایجاد محبت و وحدت است که این مسئله گاهی در میان مسائل روزمره مغفول می‌ماند.

وی با اشاره به روایات اهل بیت (ع) یادآور شد: از زمان امام باقر (ع) شیعیان در انتظار قیام بودند، اما آن حضرت تصریح می‌کردند که تا زمانی که محبت در میان شما به حدی نرسد که اموال خود را بی‌دریغ در اختیار یکدیگر قرار دهید، زمان قیام فرا نخواهد رسید.

پناهیان با تأکید بر اینکه وحدت توصیه‌ای فرعی نیست بلکه دستور اصلی دین است، افزود: هر فرد مؤمن در زندگی فردی و اجتماعی خود آزمایش می‌شود که آیا در برابر اختلافات تاب می‌آورد و وحدت جامعه را حفظ می‌کند یا خیر.

این استاد حوزه با اشاره به توقیع مشهور حضرت ولی‌عصر (عج) خطاب به شیخ مفید گفت: در آن نامه آمده است که اگر شیعیان ما در وفای به عهد استوار باشند و دل‌هایشان به هم پیوسته بماند، دیدار ما به تأخیر نخواهد افتاد.

وی در ادامه با پیشنهاد ایجاد فضایی سرشار از محبت و همدلی در اطراف مسجد جمکران خاطرنشان کرد: زائران می‌توانند با سنت‌هایی همچون پذیرایی از یکدیگر و تقسیم آذوقه، محیط این مکان مقدس را به فضایی شبیه به پیاده‌روی اربعین و موکب‌های خدمت‌رسانی تبدیل کنند. جایی که مودت و اخوت دینی در آن به زیباترین شکل متجلی می‌شود.