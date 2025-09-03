واکنش ترامپ به رژه بزرگ چین؛ «سلام من را به پوتین و کیم برسانید»!

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خود «تروث سوشال» به رژه «روز پیروزی» که در چین با حضور رهبران جهان از جمله رئیس جمهور روسیه و رهبر کره شمالی در حال برگزاری است، واکنش نشان داد.

ترامپ همزمان با برگزاری مراسم رژه روز پیروزی در پکن و حضور پوتین، رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در کنار شی‌جین‌پینگ، رئیس جمهور چین نوشت: سوال بزرگی که باید به آن پاسخ داده شود این است که آیا شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، از حجم عظیم حمایت و «خونی» که ایالات متحده آمریکا برای چین داده است تا به این کشور در تضمین آزادی‌اش از یک مهاجم خارجی بسیار ناخوشایند کمک کند، یاد خواهد کرد یا خیر.

وی افزود: بسیاری از آمریکایی‌ها در تلاش چین برای پیروزی و افتخار جان باختند. امیدوارم که آنها به حق مورد احترام قرار گرفته و از شجاعت و فداکاری‌شان یاد شود! باشد که رئیس جمهور شی و مردم شگفت‌انگیز چین جشن بزرگ و ماندگاری داشته باشند.

ترامپ در پایان با لحنی طعنه‌آمیز اضافه کرد: لطفاً گرم‌ترین درودهای من را به ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون، در حالی که علیه ایالات متحده آمریکا توطئه می‌کنید، برسانید!