  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۲۱

در رژه روز پیروزی؛

کیم و پوتین روی فرش قرمز میدان «تیان‌آن‌من» جین‌پینگ را همراهی کردند

کیم و پوتین روی فرش قرمز میدان «تیان‌آن‌من» جین‌پینگ را همراهی کردند

رهبر کره شمالی، رئیس جمهور روسیه در رژه بزرگ‌ «روز پیروزی»، رئیس جمهور چین را همراهی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و والادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رژه بزرگ «روز پیروزی» و حسن ختام هفته شکوهمند دیپلماتیک چین و متحدانش علیه غرب، شی جین‌پینگ، رئیس جمهور این کشور را همراهی کردند.

فرانس ۲۴ نوشت که جین‌پینگ در تصاویری بی‌سابقه، در هنگام صحبت با پوتین و اون حین قدم زدن روی فرش قرمز گسترده شده در میدان «تیان‌آن‌من»، هر دو دست خود را تکان می‌داد و پوتین در سمت راست و کیم در سمت چپ او دیده می‌شد.

این مراسم ۹۰ دقیقه‌ای که به شکلی پرزرق و برق به مناسبت هشتادمین سالروز پایان جنگ جهانی دوم و تسلیم رسمی ژاپن و مقاومت چین برابر تجاوز ژاپن برگزار می‌شود، برای جین‌پینگ فرصتی است تا قدرت نظامی چین را به نمایش گذاشته و رهبران کشورهای را دوست را گرد هم آورده و پیامی به جهان غرب ارسال کند.

جین‌پینگ در آغاز این رژه هشدار داد که جهان همچنان «با دوراهی صلح و جنگ» روبه‌روست اما چین غیرقابل توقف است.

کد خبر 6578243

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها