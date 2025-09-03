به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و والادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در رژه بزرگ «روز پیروزی» و حسن ختام هفته شکوهمند دیپلماتیک چین و متحدانش علیه غرب، شی جین‌پینگ، رئیس جمهور این کشور را همراهی کردند.

فرانس ۲۴ نوشت که جین‌پینگ در تصاویری بی‌سابقه، در هنگام صحبت با پوتین و اون حین قدم زدن روی فرش قرمز گسترده شده در میدان «تیان‌آن‌من»، هر دو دست خود را تکان می‌داد و پوتین در سمت راست و کیم در سمت چپ او دیده می‌شد.

این مراسم ۹۰ دقیقه‌ای که به شکلی پرزرق و برق به مناسبت هشتادمین سالروز پایان جنگ جهانی دوم و تسلیم رسمی ژاپن و مقاومت چین برابر تجاوز ژاپن برگزار می‌شود، برای جین‌پینگ فرصتی است تا قدرت نظامی چین را به نمایش گذاشته و رهبران کشورهای را دوست را گرد هم آورده و پیامی به جهان غرب ارسال کند.

جین‌پینگ در آغاز این رژه هشدار داد که جهان همچنان «با دوراهی صلح و جنگ» روبه‌روست اما چین غیرقابل توقف است.