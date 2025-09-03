کیم جونگ اون: کمک به روسیه وظیفه برادرانه کره شمالی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پس از پایان مراسم رژه «روز پیروزی» در پایتخت چین، بر حمایت قطعی پیونگ‌یانگ از مسکو تاکید کرد.

کیم جونگ اون در این دیدار گفت: اگر کره شمالی به هر شکلی قادر به کمک به روسیه باشد، قطعا این کار را خواهد کرد. این یک وظیفه برادرانه است.

پوتین نیز با ابراز خرسندی از ایجاد فرصتی برای برگزاری دیدار جداگانه با کیم جونگ-اون گفت: روابط بین روسیه و کره شمالی به طور ویژه در حال توسعه است.

رئیس جمهور روسیه همچنین به نقش نظامیان کره شمالی در آزادسازی منطقه کورسک روسیه، اشاره کرد و افزود که این همکاری با معاهده مشارکت راهبردی جامع بین مسکو و پیونگ‌یانگ، کاملا منطبق بوده است.

وی افزود: روسیه هرگز نقش کره شمالی را در مبارزه با نئونازیسم مدرن فراموش نخواهد کرد. سربازان کره شمالی در منطقه کورسک با شجاعت جنگیدند.