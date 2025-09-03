به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، چین امروز و در مراسم رژه نیروهای مسلح این کشور به مناسبت جشن هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم در میدان "تیانآنمن" پکن، بخشی از زرادخانه هستهای خود را به نمایش گذاشت.
در این رژه موشکهای راهبردی و هستهای چین نیز به عنوان بخشی از توانمندیهای نظامی این کشور به نمایش در آمد.
امروز مراسم هشتادمین سالگرد پیروزی چین علیه ژاپن در جنگ جنگ جهانی دوم در میدان «تیان آنمن» در پکن، پایتخت چین، برگزار شد. به دعوت شیء جینپینگ رئیس جمهور خلق چین، سران بیش از ۲۶ کشور خارجی در این مراسم گرامیداشت حضور یافتند. به دعوت دولت چین، تعدادی از رؤسای مجالس، معاونان نخست وزیر، نمایندگان عالیرتبه، مسئولان سازمانهای بینالمللی و شخصیتهای سابق سیاسی نیز در مراسم گرامیداشت حضور پیدا کردند. علاوه بر این، سفیران، وابستگان نظامی و نمایندگان سازمانهای بینالمللی مقیم چین و همچنین ۵۰ دوست یا نماینده بازماندگان جنگ از ۱۴ کشور از جمله روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه و کانادا نیز دعوت شده بودند.
