اعمال محدودیت فعالیت در خط ۷ مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید معتمدی مدیر ارشد خط هفت شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه اعلام کرد: به دلیل انجام عملیات تزریق و ترمیم اسلب بتنی روسازی خط در محدوده ایستگاه «بوستان گفتگو» تا «برج میلاد»، تردد در مسیر شرقی این خط طی روزهای پنجشنبه و جمعه (۱۳ و ۱۴ شهریور) با محدودیت همراه خواهد بود.

سعید معتمدی با اشاره به تک‌خطه شدن این محدوده گفت: در این مدت قطارها از ایستگاه «بسیج» به سمت ایستگاه «تربیت مدرس» با فاصله حرکت ۱۵ دقیقه‌ای اعزام می‌شوند. پس از تخلیه و سوار کردن مسافران در «تربیت مدرس»، قطارها دوباره از همان مسیر به سمت ایستگاه «بسیج» بازمی‌گردند.