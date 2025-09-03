تسهیلات تا سقف ۲۰میلیاردریال با نرخ سود ۹ درصد در طرح «سپید» بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، امکان بهرهمندی مشتریان حقوقی از مزایای طرح سپید با امکان انتقال امتیاز تسهیلاتی توسط اشخاص حقوقی به پرسنل و یا اعضای زیرمجموعه فراهم شده است.
بر این اساس، حداقل مبلغ برای افتتاح حساب اصلی طرح سپید، ۱۰۰ میلیون ریال و برای دارندگان حسابهای تبعی (صرفاً جهت واریز حقوق پرسنل)، یک میلیون ریال است.
در این طرح، مشتریان حقوقی میتوانند تا سقف ۲۰ میلیارد ریال و پرسنل یا اعضای زیرمجموعه مورد معرفی نیز تا سقف ۵ میلیارد ریال تسهیلات مرابحه (در بخش مسکن یا خدمات) دریافت کنند.
حداقل مدت انتظار جهت دریافت تسهیلات طرح سپید ،۲ ماه کامل از تاریخ افتتاح حساب و حداکثر دوره موثر محاسبه امتیاز تسهیلاتی ۱۲ ماه است.
محاسبه امتیاز تسهیلاتی در قالب این طرح به صورت روزشمار صورت میگیرد.
حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات طرح سپید، ۶۰ ماه با نرخ سود ۹ درصد به صورت سالانه است.
جامعه هدف طرح سپید شامل گروهها و نهادهای زیر است:
سازمانها و تشکلهای صنفی مانند سازمان نظام مهندسی، کانون وکلا، کانون سردفتران و…، شرکتهای تعاونی و سایر مجموعههایی که به دلیل نداشتن پرسنل، امکان معرفی اعضای زیرمجموعه خود را جهت دریافت تسهیلات کمبهره طرح «ثمر» بانک مسکن به نام ایشان ندارند.
اشخاص حقوقی که تمایل دارند حقوق کارکنان خود را از طریق بانک پرداخت کنند (افتتاح حساب تبعی) و از رسوب این حسابها برای دریافت تسهیلات با نرخ سود تکرقمی به نام خود یا کارکنان معرفیشده استفاده نمایند.
اشخاص حقوقی که متقاضی اخذ تسهیلات با نرخ سود تک رقمی در مبالغی بیش از سقفهای تسهیلاتی طرح ثمر به نام خود یا کارکنان مورد معرفی هستند.
مشتریان گرامی میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://www.bank-maskan.ir/sepid مراجعه کنند.
نظر شما