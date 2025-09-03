به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه شرکتهای تعاونی صنایع دستی استان گلستان عصر چهارشنبه به مناسبت هفته تعاون با حضور مقامات و هنرمندان محلی افتتاح شد. این اتحادیه شامل ۱۱ تعاونی با ۸۰ عضو است و به ایجاد ۱۱۰ شغل در این حوزه کمک میکند.
ایوب هلاکو در افتتاحیه این اتحادیه گفت: این مجموعه با ۶۰۰ هنرمند به صورت مستقیم فعالیت میکند و نشاندهنده عزم و اراده استان گلستان در حمایت از صنایع دستی و توسعه اشتغال در این بخش است. افتتاح این اتحادیه نه تنها به رونق تولیدات صنایع دستی کمک میکند، بلکه فرصتی برای هنرمندان محلی فراهم میآورد تا توانمندیهای خود را به نمایش بگذارند و در بازارهای داخلی و خارجی شناخته شوند.
وی افزود: این اقدام، گامی مهم در راستای تقویت همکاریهای تعاونی و ارتقای سطح تولیدات صنایع دستی به شمار میرود و امید است که با حمایتهای بیشتر، این اتحادیه بتواند به عنوان یک الگوی موفق در سایر استانها نیز مطرح شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان گفت: با توجه به اهمیت صنایع دستی در فرهنگ و اقتصاد کشور، این افتتاح میتواند به عنوان یک نقطه عطف در مسیر توسعه پایدار و اشتغالزایی در استان گلستان تلقی شود.
