به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمیدرضا اربابسلیمانی، رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از مهمترین دستاوردهای یک سال گذشته و برنامههایی که برای آینده این مرکز گفت.
وی با آسیبشناسی وضعیت موجود، از برنامهریزی جامع برای سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در نمایشگاه بینالمللی قرآن امسال، رویکردی نو مبتنی بر دیپلماسی قرآنی اتخاذ شد که زمینه حضور مهمانانی از کشورهای مختلف را فراهم کرد. همچنین بر مظلومیتزدایی از نهجالبلاغه در کنار قرآن کریم تأکید شد.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت با اشاره به اینکه تنها هفت درصد مؤسسات قرآنی در روستاها فعال هستند، از تدوین طرحهایی برای توجه بیشتر به مناطق محروم و کمبرخوردار خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین اربابسلیمانی با یادآوری یکی از خاطرات فرهنگی خود گفت: به تجربه دریافتهام که گاهی یک اجرای نمایشی فاخر میتواند اثربخشتر از خطابه یک واعظ توانمند باشد.
وی افزود: چند سال پیش تئاتری با عنوان سلیمان نبی در تالار سنگلج به صحنه رفت. بخشی از آن را مشاهده کردم و پی بردم که اثری ارزنده و شایسته است. همان شب به حجتالاسلام والمسلمین قرائتی پیشنهاد دادم که برای تماشای این اثر هنری همراهی کنند. در ابتدا ایشان تمایلی به حضور در تئاتر نداشتند، اما با تأکید بر موضوع نمایش که به زندگی حضرت سلیمان نبی (ع) میپرداخت و با توجه به شأن قرآنی ایشان، نهایتاً موافقت کردند.
اربابسلیمانی ادامه داد: پس از پایان اجرا، حجتالاسلام والمسلمین قرائتی در سخنانی کوتاه از جایگاه هنرمندان این اثر قدردانی و از برنامهریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تولید و اجرای چنین آثار فاخر تشکر کردند. همچنین از مرحوم صفایی که هم تدوینگر داستان و هم از بازیگران نمایش بود یاد و تجلیل به عمل آمد.
وی به خاطرهای دیگر اشاره کرد: آقای مجید مجیدی در فیلم آواز گنجشکها صحنهای زیبا از نماز را خلق کرده بودند که مورد توجه حجتالاسلام والمسلمین قرائتی قرار گرفت. ایشان از من خواستند هرگاه فرصتی فراهم شد، این موضوع را به آقای مجیدی منتقل و از ایشان تشکر کنم. مدتی بعد، در حاشیه دیدارم با وزیر فرهنگ، آقای مجیدی را در اتاق انتظار ملاقات کردم. ماجرا را با او در میان گذاشتم و با قبول ایشان، تماس تلفنی با حجتالاسلام والمسلمین قرائتی برقرار کردم. در جریان این گفتوگوی کوتاه، قدردانی صمیمانه حجتالاسلام والمسلمین قرائتی موجب شد اشک در چشمان آقای مجیدی حلقه زند. وی در پایان اظهار داشت که هرگز گمان نمیکرد چنین افتخاری نصیبش شود که از سوی حجتالاسلام والمسلمین قرائتی برای کاری کوچک مورد لطف و تحسین قرار گیرد.
