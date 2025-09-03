شدت مصرف انرژی در دنیا پایین آمد، در ایران ۷۵ درصد بالا رفت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، سیدسعید میرشریفی ناظر ویژه شرکت‌های توزیع برق کشور در خصوص شدت مصرف انرژی گفت: به طور کلی شدت انرژی با حاصل تقسیم کل مصرف انرژی یک کشور بر تولید ناخالص داخلی تعریف می‌شود.

وی با اشاره به رشد مصرف شدت انرژی در کشور گفت: تقریباً در ۳۵ سال گذشته به طور متوسط رشد شدت مصرف انرژی در جهان ۳۵ درصد کاهش یافته است، اما متأسفانه این میزان در کشور ما با افزایش ۷۵ درصدی همراه بوده است.

ناظر ویژه شرکت‌های توزیع برق کشور با بیان اینکه ایران ششمین کشور مصرف کننده انرژی در جهان برای تولید یک کالا است، ادامه داد: نسبت شاخص شدت مصرف انرژی در ایران به متوسط جهانی بیش از ۱.۵ برابر است. به عبارت دیگر میزان انرژی‌ای که برای تولید یک کالا یا خدمات مشابه در ایران و در سایر کشورهای جهان مصرف می‌شود ۶۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی برای تولید آنست.

به گفته وی؛ با توجه به فاصله بیش از ۶۰ درصدی با میانگین جهانی، نیازمند به‌روزرسانی فن آوری دستگاه‌ها و ماشین‌آلات فعال در فرایندهای صنعتی-تولیدی ایران هستیم تا بتوانیم شدت مصرف انرژی را حداقل به متوسط جهانی برسانیم.

میرشریفی همچنین درخصوص عواملی که به شدت مصرف انرژی برای تولید یک کالا در هر کشور تاثیر می‌گذارند، گفت: با توجه به چندمرحله‌ای بودن فرایند تولید کالا نیاز است تا فناوری‌هایی که در تولید آن کالا یا خدمت به کار برده می‌شوند از نظر فن آوری به‌روز رسانی شوند. همچنین در این راستا فناوری به کار برده شده در دستگاه‌های تولیدی و کیفیت مواد اولیه نیز بر روی شدت مصرف انرژی تاثیر می‌گذارند. گاه نیاز است تا مراحل به کار رفته در فرایند تولید کالا ادغام و یا از نظر تکنولوژیک به‌روز رسانی شوند.

به گفته وی؛ تورم، تحریم‌های ظالمانه در حوزه ورود تکنولوژی و … از مواردی هستند که بر افزایش شدت مصرف انرژی در ایران تاثیر داشته‌اند.

میرشریفی به عنوان در خصوص میزان برق صنایع فولادی در ایران در مقایسه با کشور لهستان بیان کرد: مصرف انرژی برق برای تولید هر تن فولاد در لهستان تا ۴۳۲.۵ کیلووات ساعت برآورد می‌شود و میانگین مصرف برق برای تولید هر تن فولاد در جهان نیز ۴۵۰ کیلووات ساعت است، اما این رقم در ایران حدود ۹۰۰ کیلووات ساعت است که دو برابر میانگین جهانی است.