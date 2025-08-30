به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مجذوبی بعدازظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: اجلاس ملی رؤسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری کشور که پیشتر قرار بود تیرماه برگزار شود و به دلیل شرایط خاص کشور به تعویق افتاد، روزهای ۱۲ و ۱۳ شهریور به میزبانی دانشگاه بوعلیسینا برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه این رویداد یکی از مهمترین اجلاسهای علمی کشور است، افزود: در این نشست بیش از ۱۱۰ رئیس دانشگاه، ۳۰ رئیس پارک علم و فناوری و ۳۰ رئیس پژوهشگاه و پژوهشکده حضور خواهند داشت و وزیر علوم، استاندار همدان، امام جمعه مرکز استان و نمایندگان مردم نیز در مراسم افتتاحیه سخنرانی خواهند کرد.
مجذوبی رونمایی از تندیس زندهیاد دکتر رضا اعتماد بنیانگذار دانشگاه بوعلیسینا در پایان مراسم افتتاحیه را از برنامههای مهم این اجلاس برشمرد و گفت: دانشکده مهندسی دانشگاه نیز به نام ایشان نامگذاری و تابلوها نصب شده است.
رئیس دانشگاه بوعلیسینا همدان ادامه داد: محورهای اصلی اجلاس در حوزههای فرهنگی، دانشجویی و آموزشی است که مباحث مهم این سه حوزه در روز دوم بررسی خواهد شد؛ همچنین مراسم اختتامیه بعدازظهر ۱۳ شهریور برگزار میشود.
وی از کلنگزنی پردیس بزرگ علم و فناوری دانشگاه در زمینی به مساحت ۱۲ هکتار خبر داد و افزود: اجرای این پروژه شش سال به طول خواهد انجامید و برآورد اولیه هزینه آن ۱,۵۰۰ میلیارد تومان است.
مجذوبی همچنین به افتتاح پروژههای فرهنگی دانشگاه شامل گفتارسرای برخط برای گفتوگوی اندیشهها با گرایشهای گوناگون، مرکز سفالگری جهت آموزش دانشجویان، و مرکز تولید انیمیشن اشاره کرد و گفت: کلنگزنی خوابگاه متأهلان با ۸۴ واحد ۴۲ متری، بازدید از دیوار حفاظتی ضلع غربی دانشگاه به طول ۱۸۰۰ متر، و افتتاح فاز دوم پارک علم و فناوری از دیگر برنامههای این رویداد خواهد بود.
وی افزود: احداث دیوار حفاظتی در ضلع غربی، امنیت محیط دانشگاه به ویژه برای دانشجویان دختر را افزایش خواهد داد.
مجذوبی اعلام کرد: در مراسم افتتاحیه، خانواده مرحوم دکتر اعتماد و دختر ایشان پرستو اعتماد مهمان ویژه این رویداد خواهند بود و از همسر آن مرحوم نیز تقدیر میشود.
رئیس دانشگاه بوعلیسینا همدان همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران، از کلنگزنی کلینیک روانشناسی و بهداشت دانشگاه و برپایی نمایشگاه دستاوردهای هستهای در حاشیه این اجلاس خبر داد.
