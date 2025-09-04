به گزارش خبرنگار مهر، امیر قاسمی ظهر پنجشنبه در کارگروه تخصصی گردشگری مذهبی-عرفانی به میزبانی فرمانداری شاهرود با بیان اینکه از ظرفیت شاهنامه در کشور بسیار غفلت شده است، ابراز داشت: برای جبران این بخش شهر تهران را با احزاب پروژه و برنامه‌های مختلف درگیر شاهنامه کردیم.

وی افزود: سال گذشته ۴۲ هزار تور گردشگری محله محور در کلان شهر تهران برگزار شد نحوه آن هم به این صورت که اتوبوس رایگان در اختیار گردشگر گذاشته و محلات با جذب مشارکت سایر دستگاه‌ها توانستند در این آمار ایفای نقش کنند.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با بیان اینکه مهمترین موضوع در بحث گردشگری روایت‌های که در اماکن تاریخی مطرح می‌شود، بیان کرد: اگر راهنمای مناسب وجود نداشته باشد که دغدغه شهر را ندانند قطعاً گردشگری دچار چالش خواهد شد.

قاسمی تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه تهران خط مقدم جبهه مقابله با دشمن بود و تاب آوری خوبی هم داشت اولین تور از اماکن آسیب دیده آغاز و رسانه‌ها به آن پرداختند.

وی افزود: شهرداری‌ها اولین پیکان‌هایی که در حادثه‌ای آماده پرتاب و کار هستند در موضوع جنگ هم شهرداری تهران به همین شکل بود و اجازه ندادند تا کوچک‌ترین مشکلی در توزیع مواد غذایی شهروندان ایجاد شود.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با بیان اینکه تجربه تهران را در شاهرود پذیرا باشید، ابراز داشت: طی سه سال گذشته تلاش‌های زیادی شد تا تهران مقصد گردشگری معرفی شود لذا نشست‌های مختلف برگزار و به این نتیجه رسیدیم که تهران مقصد نمی‌شود.

قاسمی با بیان اینکه ۱۹ مسیر گردشگری در تهران معرفی شد، تصریح کرد: مسیر و مولفه‌های مختلف کار خود را نشان می‌دهد به سی مسیر گردشگری رسیدیم که هر کدام دارای آغاز و پایان مشخص است.

وی با بیانه اینکه سامانه جامع گردشگری تهران با جستجو در اینترنت قابل مشاهده است، افزود: تمام نقشه‌ها قابل رویت و از آن به راحتی می‌توانید برای شاهرود الگو برداری کنید.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با بیان اینکه مردم واکنش خوبی به آن داشتند، ابراز داشت: هر کجا مردم را درگیر کردیم نیاز به تولی کردن دستگاه‌های دولتی نبود این کار توسط گروه انجیو مردمی مستقل در منطقه ۱۲ شکل گرفت و کار انجام شد.