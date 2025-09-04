به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دومین دوره رویداد بین‌المللی نحن ابناءالحسین (ع) پیش از ظهر پنجشنبه در مجتمع یاوران حضرت مهدی (عج) برگزار شد.

در این مراسم آیت‌الله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع)، ضمن قدردانی از اصحاب رسانه و شرکت‌کنندگان در این رویداد اظهار کرد: از همه اصحاب رسانه و شرکت کنندگانی که در این رویداد بین‌المللی حضور پیدا کردند تشکر می‌کنم و امیدواریم این رویداد هر سال به لحاظ کمی و کیفی رشد پیدا کند و شاهد حضور گسترده‌تر کشورهای مختلف در آن باشیم.

وی با اشاره به فرا رسیدن هزار و پانصدمین سال ولادت پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: یکی از ضرورت‌های مهم عصر حاضر معرفی ابعاد شخصیتی پیامبر اسلام (ص) به‌ویژه جنبه اخلاقی و مدیریتی ایشان است‌و اگر جهان با عدالت و کرامت در اندیشه رسول اکرم (ص) آشنا شود، زمینه تحقق عدالت جهانی فراهم خواهد شد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) رابطه میان بعثت، غدیر، کربلا و مهدویت را تنگاتنگ دانست و افزود: اربعین بستری است برای رشد و آمادگی جمعی در راستای تحقق مهدویت و عدالت جهانی همان آرمان بزرگ انبیا و تحقق قسط و عدالت، جز اراده الهی است و زمین در نهایت به دست صالحان اداره خواهد شد.

آیت‌الله رمضانی با تأکید بر ایفای نقش همه اقشار جامعه در مسیر مقاومت و عدالت بیان کرد: هر فرد در هر جایگاه از معلم و استاد دانشگاه گرفته تا مصلح اجتماعی، طلبه، مجتهد و در رأس آن مقام ولایت باید نقش خود را ایفا کند و در این میان، رسانه و هنر از مهم‌ترین ابزارهایی هستند که می‌توانند در تحقق این اهداف اثرگذار باشند.

وی ادامه داد: هنر می‌تواند عمیق‌ترین پیام‌ها را منتقل کند که نمونه بارز آن آثار استاد فرشچیان است که رهبر انقلاب درباره آن فرمودند ما در بسیاری از مجالس روضه حضور پیدا می‌کنیم اما هر بار که یکی از آثار ایشان را می‌بینم، تحت تأثیر عشق و ارادت وی به امام رضا (ع) گریه می‌کنم.

این استاد درس خارج حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود به بُعد مقاومت در روایت‌گری رسانه‌ای اشاره کرد و گفت: مقاومت باید به درستی تبیین شود و تاریخ سرشار از ظلم و ستم است، اما واکنش طبیعی انسان‌ها در برابر تعدی، دفاع و مقاومت است و هدف اصلی جنگ نیست بلکه همزیستی و تعالی بشریت است و اگر هم‌افزایی و شکوفایی عقل و فطرت محقق شود، بشریت می‌تواند به دست خود بهشتی در همین دنیا بسازد.

آیت‌الله رمضانی با استناد به آموزه‌های امامین انقلاب اسلامی درباره مقاومت ادامه داد: مقاومت یک واکنش طبیعی در برابر زورگویی است و امروز ۹۰ درصد ثروت جهان در اختیار تنها ۱۰ درصد جمعیت قرار دارد، در حالی که یک میلیارد نفر از سوءتغذیه رنج می‌برند و رژیم صهیونیستی به عنوان ناقض‌ترین موجودیت در جهان، بارها قطعنامه‌های بین‌المللی را نادیده گرفته و جنایات آشکار علیه مردم فلسطین مرتکب شده است.

وی تأکید کرد: عامل اصلی عقب‌نشینی دشمن، مقاومت است و هر قدم عقب‌نشینی زمینه پیشروی بیشتر دشمن را فراهم می‌کند و این خطری بزرگ برای آینده بشریت است.

وی ادامه داد: تصور برخی مبنی بر اینکه تسلیم شدن هزینه کمتری دارد، نادرست است، چراکه هزینه تسلیم، نابودی هویت ملی، دینی و انسانی یک ملت است.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با یادآوری اینکه مقاومت هزینه‌های جانی و مالی دارد، اظهار کرد: امام علی (ع) یاران بزرگی مانند مالک اشتر و عمار یاسر را از دست داد و امام حسین (ع) همه هستی و عزیزان خود را فدا کرد و حضرت ولی‌عصر (عج) نیز در آغاز ظهور با چنین هزینه‌هایی مواجه خواهند شد و با این حال، هزینه مقاومت هرگز به اندازه هزینه تسلیم نیست.

وی با اشاره به وعده پیروزی مقاومت گفت: در نهج‌البلاغه و آیات قرآن کریم بارها وعده نصرت الهی داده شده است، همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) هنگام سپردن پرچم به محمد حنفیه، وعده یاری الهی را یادآور شد.

آیت‌الله رمضانی در ادامه فقه مقاومت را موضوعی قابل بحث دانست و افزود: مقاومت الهیات ویژه‌ای دارد که شامل امدادهای غیبی نیز می‌شود و شهید حاج قاسم سلیمانی بارها بر این نکته تأکید کرد که مجاهدان در میدان مقاومت از امدادهای الهی برخوردار هستند و این وعده الهی تخلف‌ناپذیر است و امامین انقلاب اسلامی نیز بر آن تأکید کرده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد مقاومت در تفسیری که از کربلا به ما ارائه می‌شود امری ممکن و دست‌یافتنی است و امام خمینی (ره) با شعار ما می‌توانیم این باور را به ملت‌ها آموزش داد و مقام معظم رهبری نیز بر استمرار آن تأکید کرد و همین اندیشه موجب شد ملت ایران به قدرتی اثرگذار در عرصه بین‌المللی تبدیل شود.