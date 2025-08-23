آیت الله رمضانی:شهدا با جان فشانی امنیت و استقلال ایران را تضمین کردند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رضا رمضانی صبح شنبه در مراسم چهلمین روز شهادت سرهنگ شهید توحید مهرپور دارستانی و یادبود شهدای منطقه سیاهرود که در محوطه مسجد امام خمینی (ره) روستای سیاهرود پشته شهرستان رودبار برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای شهدا و ضرورت پاسداشت امنیت و عزت ایران اسلامی، گفت: شهدا با ایثار خود جان تازهای به جامعه بخشیدند و حتی پس از شهادت نیز با اهدای اعضای بدن، حیات دیگران را نجات دادند. امنیت و استقلال امروز ما مرهون خون پاک شهیدان است و وظیفه همه ما حفظ و پاسداشت این میراث گرانبهاست.
وی با تسلیت سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) بیان داشت: پیامبر اکرم (ص) رحمت للعالمین بود و بشریت را از جهل و نادانی رهایی داد.
آیتالله رمضانی، انسانها را به معرفت، عقلانیت، دینداری، عدالت و معنویت دعوت کرد و راه روشن زندگی را به بشر نشان داد تا در سرگردانی و حیرت باقی نماند.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه پیامبر اسلام تعریفی دقیق از انسان ارائه کرد، افزود: انسان تنها موجودی حسی نیست، بلکه باید خردمند و خردورز باشد. پیامبر و سایر انبیای الهی، بشر را از سطح حیات حسی به مرتبه عقلانی و شهودی ارتقا دادند و ما هم باید دعوت خدا و رسولش را اجابت کنیم تا به حیات واقعی برسیم.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) ادامه داد: دو رکن مهمی که پیامبر (ص) بر آن تأکید داشت ایمان و عمل صالح است. اگر انسان تنها به باورهای موجود خود بسنده کند، در مسیر رشد متوقف خواهد شد. قرآن کریم بارها مؤمنان را به توسعه ایمان فراخوانده است. از سوی دیگر عمل صالح – چه فردی و چه جمعی – عامل رشد فرد و جامعه است. امام حسن مجتبی (ع) نیز با پاسخ به آیات «یا أیها الذین آمنوا» نشان میداد که مؤمن واقعی باید ایمان خود را توسعه دهد و در میدان عمل حاضر باشد.
وی با اشاره به تعالیم امام حسن مجتبی (ع) گفت: امام حسن (ع) میفرمایند نسبت به دنیا چنان زندگی کنید که گویا همیشه در آن خواهید بود و نسبت به آخرت نیز چنان بیندیشید که گویی فردا از دنیا خواهید رفت. به تعبیر ایشان، دنیا مزرعه آخرت است و انسان باید در همین دنیا زمینه رشد و کمال خود را فراهم سازد.
شهدا ضامن امنیت جامعه هستند
آیتالله رمضانی با بیان اینکه اسلام به انسانها نگاه دگرخواهانه دارد، افزود: توجه به دیگران، حل مشکلات آنان و ایجاد امنیت برای جامعه از مهمترین آموزههای دینی است. در قرآن کریم علاوه بر عدالت فردی، بر «قسط» یعنی عدالت اجتماعی تأکید شده که شامل توزیع عادلانه ثروت و قدرت است.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تفاوت قانون الهی و قانون بشری اظهار داشت: قانون الهی چون منطبق با عقل و فطرت است، آرامبخش است، در حالی که قانون بشری اغلب تنها انسان را ساکت میکند. تحقق عدالت اجتماعی نیازمند قانون صحیح و مجری عادل است؛ همانگونه که امیرالمؤمنین (ع) تأکید داشتند، حکم خداوند باید توسط مجریان صالح و عدالتخواه اجرا شود.
وی با تأکید بر جایگاه شهیدان در ایجاد امنیت گفت: شهید کسی است که امنیت دیگران را به بهای به خطر انداختن امنیت خود تأمین میکند. آنان بزرگترین هزینه را پرداخت میکنند تا جامعه از امنیت و آرامش برخوردار باشد.
آیتالله رمضانی افزود: دین نیز بهدست کسانی آباد میشود که خود را فدای دیگران میکنند، چنانکه امام حسین (ع) فرمود: اگر دین جدم جز با شهادت من پابرجا نمیماند، پس ای شمشیرها مرا دریابید.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت (ع) با اشاره به پیامدهای نبود ایمان در جوامع بیان داشت: اگر علم بدون ایمان باشد، نتیجهای جز توحش و بردگی نخواهد داشت. بمباران هیروشیما و ناکازاکی، بردهداری سیاهپوستان در قرون اخیر و جنایات صهیونیستها در غزه نمونههایی از علم بدون ایمان است.
وی با انتقاد شدید از نظام سلطه و صهیونیسم بینالملل گفت: رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس با کشتار و اشغالگری آغاز کرد و امروز به دنبال تحقق اسرائیل بزرگ است آنان ملتها را به بردگی میکشند، کرامت انسانها را پایمال میکنند و ثروت جهانی را به غارت میبرند.
آیتالله رمضانی افزود: امروز ده درصد جمعیت جهان نود درصد ثروت را در اختیار دارند و بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان از سوءتغذیه رنج میبرند. این بیعدالتی محصول همان نظام سلطهای است که خود را مدافع حقوق بشر مینامد اما در حقیقت حافظ قدرتهای انحصاری است.
نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: در برابر زورگویان، اهل ظلم و کسانی که امنیت بشریت را نشانه گرفتهاند باید ایستاد. فرهنگ اهلبیت (ع) مقاومت در برابر ظالمان و دفاع از مظلومان است.
