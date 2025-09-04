جهادگران خراسان جنوبی الگویی برای مشارکت مردمی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت کفاشی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به رزمایش پایگاههای بسیج و فعالیت شبکه مردمی، گفت: اطلاعات جمعآوری شده نشان داد مردم میتوانند چند برابر امکانات دولتی با تجهیزات و نیروی انسانی متخصص به خدمترسانی بپردازند.
وی افزود: ظرفیت شناسایی شده در همه زمینهها، از بحرانها تا خدمات مومنانه و محرومیتزدایی، قابل استفاده است.
وی تصریح کرد: جهادگران تخصصی هر محله بهطور جداگانه شناسایی شده و برنامهریزی شده تا خدمات محلهمحور و حفظ کرامت افراد انجام شود.
کفاشی با اشاره به فعالیت جهادگران در جنگ ۱۲ روزه گفت: روحیه اتحاد و همدلی مردم نقش مؤثری در شکست دشمن صهیونیستی داشت.
وی افزود: گروههای جهادی استان با خدماترسانی مستمر، آموزش امداد و نجات و همکاری با تیمهای امنیتی آماده کمک به مردم مناطق مختلف هستند.
وی ادامه داد: در طول این مدت نزدیک به ۱۴ هزار قرص نان توسط جهادگران تهیه و در اختیار پدافند هوایی و محرومان قرار گرفت.
به گفته وی همکاری جهادگران با تیمهای امنیتی و فعالیت در فضای مجازی موجب خنثی شدن برنامههای دشمن شد و وحدت و همدلی مردم را تقویت کرد.
رئیس مجمع جهادگران خراسان جنوبی با اشاره به سفر جهادگران به شهرستان فردوس بعد از زلزله گفت: این اقدام بخشی از ایجاد بانک جامع اطلاعاتی گروههای جهادی بود تا تخصصها و تواناییهای هر گروه شناسایی و استفاده شود.
وی همچنین به مناسبتهای استانی مانند روز فردوس و روز طبس اشاره کرد و خواستار پوشش رسانهای جدی این رویدادها شد.
کفاشی در پایان خواستار دیدار جهادگران استان با ولی امر مسلمین جهان شد و بیان کرد: این دیدار انگیزه و امید مضاعفی برای ادامه فعالیتهای جهادی ایجاد خواهد کرد.
وی از حمایت سرهنگ هنری رئیس سازمان بسیج سازندگی استان و همکاری مردم و رسانهها قدردانی کرد و تأکید کرد: ظرفیت مردمی و گروههای جهادی میتواند الگویی برای سراسر کشور باشد.
