۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

زلزله ۳.۶ ریشتری حوالی قصرشیرین را لرزاند

کرمانشاه- لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر در حوالی قصرشیرین استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۶ ریشتر در حوالی قصرشیرین استان کرمانشاه به وقوع پیوست.

این زلزله در مختصات طول جغرافیایی ۴۵.۷۴ و عرض جغرافیایی ۳۴.۶۴ به وقوع پیوسته و عمق آن ۱۰ کیلومتر گزارش شده است. شدت زمین‌لرزه ۳.۶ ریشتر بوده که در ساعت ۱۴:۵۹ روز دوشنبه استان کرمانشاه و به ویژه حوالی شهرستان قصرشیرین را تحت تأثیر قرار داده است.

این زمین‌لرزه در فاصله ۲۰ کیلومتری قصرشیرین، ۲۲ کیلومتری سرپل‌ذهاب و ۲۳ کیلومتری ازگله رخ داده است.

هنوز گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زمین‌لرزه اعلام نشده است.

