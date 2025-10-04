به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر در ساعت ۲۳:۱۵ دقیقه پنجشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۴ استان کرمانشاه و حوالی سرپل ذهاب را لرزاند.

این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۴۵.۷۵ و عرض جغرافیایی ۳۴.۴۲ به وقوع پیوست و عمق آن ۲۰ کیلومتر ثبت شد.

بر اساس اعلام مراکز لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه در فاصله ۱۱ کیلومتری سرپل‌ذهاب، ۱۹ کیلومتری قصرشیرین و ۳۴ کیلومتری گیلانغرب به ثبت رسیده و نزدیک‌ترین مراکز استان به کانون زمین‌لرزه نیز ایلام در فاصله ۱۰۶ کیلومتری و کرمانشاه در فاصله ۱۲۳ کیلومتری بوده‌اند.

هنوز گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه مخابره نشده است، اما لرزش آن در مناطق مرزی و به‌ویژه شهر سرپل ذهاب احساس شده است.

یادآور می‌شود منطقه غرب استان کرمانشاه به‌ویژه شهرستان‌های سرپل ذهاب و قصرشیرین به دلیل موقعیت زمین‌شناسی و قرار گرفتن بر روی گسل‌های فعال، همواره جزو مناطق زلزله‌خیز کشور به شمار می‌رود.