به گزارش خبرنگار مهر زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر صبح امروز حوالی سرپل ذهاب در استان کرمانشاه را لرزاند.
زمان دقیق وقوع این زمینلرزه طبق ساعت محلی ۶:۳۳ ششم دیماه سال ۱۴۰۴ ثبت شده است.
این زمینلرزه در موقعیت جغرافیایی با عرض شمالی ۳۴.۴۴ درجه و طول شرقی ۴۵.۷۱ درجه و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوسته است.
بر اساس دادههای ثبت شده، نزدیکترین شهرها به کانون این زلزله، شهر سرپلذهاب در فاصله ۱۴ کیلومتری، شهر قصرشیرین در فاصله ۱۴ کیلومتری و شهر گیلانغرب در فاصله ۳۸ کیلومتری بودهاند.
همچنین نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع این زمینلرزه، شهر ایلام با فاصله ۱۱۰ کیلومتر و شهر کرمانشاه با فاصله ۱۲۷ کیلومتر گزارش شده است.
