به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی امروز خود به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) تاکید کرد: مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) در حالی فرا می‌رسد که در پایان دومین سال تجاوز رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه با حمایت‌های آمریکا قرار داریم. دشمن صهیونیستی با همکاری آمریکا به جنایت قرن حاضر ادامه می‌دهند.

مصیبت‌های مردم فلسطین همراه با گرسنگی تا جایی رسیده که شیر خشک از کودکان دریغ می‌شود. در عین حال تجاوزات روزانه صهیونیست‌ها علیه مسجد الاقصی و کرانه باختری نیز ادامه دارد. جای تأسف دارد که آنچه برای ملت فلسطین رخ می‌دهد در میان مسلمانان انجام می‌شود و برخی از آنها هیچ اهمیتی به این فجایع نمی‌دهند و حتی با دشمن صهیونیستی تبانی می‌کنند.

وی اضافه کرد: مسأله فلسطین و مظلومیت ملت آن نشان داد امت اسلامی به چه حد از فروپاشی اخلاقی و انسانی رسیده و جنگ نرم شیطانی بر این امت تأثیر گذاشته است. نقشه دشمن صهیونیستی تنها به مرزهای فلسطین منحصر نمی‌شود بلکه مقامات صهیونیست علناً از نقشه‌های خود علیه منطقه تحت عناوین تغییر خاورمیانه یا اسرائیل بزرگ دم می‌زنند. خطر بزرگ‌تر برای امت ما آن است که این شرایط تا نابودی کامل ادامه پیدا کند.

در حال تکمیل