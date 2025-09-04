به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ابتدا حملات هوایی و بعد زمینی نظامیان صهیونیست علیه شهر غزه طی هفته آتی آغاز می‌شود.

در این گزارش آمده است: ساکنان شهر غزه باید به سمت جنوب نوار غزه حرکت کنند.

این در حالی است که آوارگان فلسطینی از ترک مناطق اقامت خود اجتناب کرده‌اند چرا که رژیم صهیونیستی بارها بعد از اعلام مناطق به اصطلاح امن در غزه آنها را بمباران کرده است.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی بعد از گذشت ۲ سال از آغاز جنگ در غزه و عدم توانایی در شکست جنبش حماس، اینک به دنبال اشغال کامل شهر غزه است.