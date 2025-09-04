به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز (پنجشنبه) ابراهیم محمد الدیلمی، سفیر یمن در ایران در مراسم پاسداشت شهادت دولتمردان یمنی و بررسی الزامات مسیر پیش‌رو در دو دولت با عنوان «پیوند سرخ»، گفت: از همه کسانی که با مردم یمن در حوادث اخیر همراهی کردند، سپاسگزارم و به مردم ایران برای سربلندی در جنگ ۱۲ روزه تبریک می‌گویم.

وی افزود: روابط بین ملت ایران و یمن تاریخی و فرهنگی است و قرن‌ها سابقه دارد و روز به روز قوی‌تر می‌شود.

سفیر یمن در ایران با بیان اینکه دشمن صهیونیستی با هدف قرار دادن نخست وزیر و وزرا چند هدف را دنبال کرد، افزود: هدف اول یک هدف رسانه‌ای بود تا با به شهادت رساندن جمعی از اعضای کابینه به آن رسید. هدف دوم آنها بازداشتن دولت یمن و کابینه موجود برای ارائه خدمات بود، اما در این هدف شکست خوردند. چرا که به سرعت خدمات دولت به ملت یمن ادامه یافت و افراد جایگزین شدند.

الدیلمی ادامه داد: هیچ اختلال امنیتی و اقتصادی بعد از عملیات ترور رژیم صهیونیستی در یمن مشاهده نشد. حتی در عرضه دلار و یورو هیچ تفاوتی در نرخ عرضه آنها ایجاد نشد. این نشانه واضحی است که دولت یمن به رغم شهادت نخست وزیر خود، دولت پیگیری است و اجازه اختلال در خدمات رسانی نمی‌دهد.

سفیر یمن در ایران همچنین عنوان کرد: واقعیت این است که دولت و کابینه‌ای که شکل گرفته است تنها یک سال بود که در سایه حملات رژیم صهیونیستی خدمات و اقدامات شایسته‌ای را ارائه داده بود؛ کاری که شاید تا ۵۰ سال دولت‌های قبلی نتوانسته بودند ارائه دهند.

الدیلمی خاطرنشان کرد: هدف سوم رژیم صهیونیستی در ترور دولتمردان یمنی ممانعت و توقف فعالیت دولت و نیروهای مسلح یمن در ادامه دادن حمایت و پشتیبانی که از مردم فلسطین در غزه بود، اما در این زمینه شکست خوردند. موضع یمن ادامه‌دار خواهد بود تا لحظه‌ای که تجاوز علیه غزه متوقف شود و محاصره از آنها برداشته شود.

وی ادامه داد: به چهره ۱۲ شهید ما نگاه کنید که در ۱۲ استان یمن حضور داشتند و این نشان دهنده وحدت ملت و حکومت یمن است. حتی از نظر سیاسی هم از جریان‌ها و گرایش‌های سیاسی متفاوت بودند و همه آنها جزو یک حزب نبودند.

سفیر یمن در ایران یادآور شد: ۱۲ نفر شهید کابینه یمن از طوایف و مذاهب مختلف یمن بودند و این نشانه از وحدت در یمن است. تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی قابل پیش بینی بود. انتظار نداشتیم محکومیت این جنایات از سوی کشورهای مختلف اتفاق بیفتد و متأسفانه هیچکدام از دولت‌های عربی تاکنون این تجاوز آشکار علیه ملت یمن را محکوم نکرده‌اند.

الدیلمی گفت: نه فقط حکومت‌های عربی، بلکه هیچ حکومت اسلامی و دیگر کشورهای جهان این تجاوز را محکوم نکردند، فقط جمهوری اسلامی ایران بود که این حمله را محکوم کرد و با مواضع واضح خود در کنار مردم یمن قرار گرفت.

وی همچنین گفت: می‌خواهم به حکومت‌های عربی بگویم که با سکوت خود در برابر حملات رژیم صهیونیستی، به حمله به هر کشور عربی دیگری مشروعیت بخشیدید. ما حکومت‌های دست‌نشانده عربی را از مدت‌ها قبل می‌شناختیم.

سفیر یمن در ایران اظهار کرد: اساس مشکلات در منطقه ما در این غده سرطانی یعنی رژیم صهیونیستی است که ناچار هستیم تا آن را ریشه کن کنیم. همان طور که این رژیم بر حسب تصور خودش در حال یک جنگ وجودی است، ما هم باید به نیابت از اسلام و کشورهای اسلامی به جنگ و مواجهه خودمان به مثابه یک جنگ وجودی نگاه کنیم. ما نمی‌توانیم در برابر مظلومیت مردم فلسطین بیکار بنشینیم. ما مطمئن هستیم و ایمان داریم که وعده خداوند محقق می‌شود.