۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۸

«ساعر» خطاب به «ماکرون»: نمی‌توانی به تل‌آویو سفر کنی

در سایه تداوم تنش میان تل آویو و پاریس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی علیه فرانسه موضع گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز در گفتگو با همتای فرانسوی خود گفت: پاریس اقداماتی علیه اسرائیل در پیش گرفته است. این کشور باید در روند به رسمیت شناختن کشور فلسطین تجدید نظر کند.

وی بدون اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کشورهای منطقه مدعی شد: به رسمیت شناختن کشور فلسطین ثبات منطقه را از بین برده و به منافع امنیتی تل آویو لطمه می‌زند.

ساعر در خصوص امکان سفر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه به تل آویو گفت: تا زمانی که فرانسه بر مواضع خود علیه منافع اسرائیل اصرار کند جایی برای مطرح کردن آن وجود ندارد.

ساعر پیشتر نیز خطاب به ماکرون گفته بود که در اموری که به او مربوط نیست دخالت نکند.

