به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن با صدور بیانیهای اعلام کرد که یمنیها عملیات نظامی را در حمله موشکی به فرودگاه بن گوریون در منطقه اشغالی یافا (تل آویو) انجام دادهاند.
بر اساس این گزارش، موشک شلیک شده از نوع موشک بالستیک ذوالفقار بوده و حمله مذکور به اهداف مورد نظر دست پیدا کرده و موشک با موفقیت به هدف اصابت کرده است.
این بیانیه تصریح کرد که موشک مذکور تمامی سامانههای رهگیر اسرائیلی و آمریکایی را در رهگیری خود با شکست مواجه کرده است.
بر اساس این بیانیه موشک یمنی باعث فرار میلیونها صهیونیست به پناهگاهها شده و فعالیت فرودگاه بن گوریون را متوقف کرده است.
نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که این عملیات موفقیت آمیز در واکنش به مظلومیت ملت و مجاهدان یمنی و در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و همچنین بخشی از پاسخ اولیه به تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن انجام شده است.
یمنیها همچنین موضع خفت بار عربی و اسلامی از سوی برخی دولتهای هم دست رژیم صهیونیستی و مشارکت برخی دیگر در این جنایتها را باعث تشویق اسرائیل به دنبال کردن پروژههای جنایتکارانه خود دانست.
این بیانیه تصریح کرد که فجایعی که بر سر ملت مظلوم فلسطین در غزه رخ میدهد، تکلیفی برای تمامی ملتها بر ضرورت تحرک و کنار گذاشتن تمامی محدودیتها جهت انجام وظیفه دینی و اخلاقی و انسانی ایجاب میکند.
سریع در پایان این بیانیه تاکید کرد که یمنیها همچنان به پشتیبانی از نوار غزه تا توقف تجاوزها و رفع محاصره این منطقه ادامه خواهند داد.
