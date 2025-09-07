  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۴:۰۸

تداوم حملات ارتش عربستان به مناطق مرزی با یمن

ارتش عربستان بار دیگر مناطقی از مناطق مرزی این کشور با یمن را هدف حملات موشکی و توپخانه‌ای قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، ارتش سعودی شنبه شب بار دیگر مناطق مسکونی استان صعده را هدف حملات موشکی و توپخانه‌ای قرار داد.

براساس این گزارش، این حملات، بخش‌هایی از دو شهرستان مرزی رازح و غمر را در بر گرفت و موجب تحمیل خساراتی مالی به ساکنان این دو منطقه شد.

المسیره اعلام کرد: گزارش‌ها حاکی است که عربستان تقریباً به‌صورت روزانه مناطق مرزی صعده را گلوله‌باران می‌کند و جان غیرنظامیان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

این در حالی است که نهادهای بین‌المللی بارها نسبت به حملات عربستان علیه غیرنظامیان و مهاجران آفریقایی ابراز نگرانی کرده‌اند.

