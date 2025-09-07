تداوم حملات ارتش عربستان به مناطق مرزی با یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، ارتش سعودی شنبه شب بار دیگر مناطق مسکونی استان صعده را هدف حملات موشکی و توپخانهای قرار داد.
براساس این گزارش، این حملات، بخشهایی از دو شهرستان مرزی رازح و غمر را در بر گرفت و موجب تحمیل خساراتی مالی به ساکنان این دو منطقه شد.
المسیره اعلام کرد: گزارشها حاکی است که عربستان تقریباً بهصورت روزانه مناطق مرزی صعده را گلولهباران میکند و جان غیرنظامیان را در معرض خطر قرار میدهد.
این در حالی است که نهادهای بینالمللی بارها نسبت به حملات عربستان علیه غیرنظامیان و مهاجران آفریقایی ابراز نگرانی کردهاند.
نظر شما