بازداشت نظامیان صهیونیست به دست ارتش اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ارتش اردن تعدادی از نظامیان صهیونیست را که طی هفته‌های گذشته از مرزهای مشترک در منطقه وادی عربه به سمت اردن عبور کرده بودند بازداشت کرد.

بر اساس این گزارش، ارتش اردن این نظامیان متجاوز صهیونیست را در یکی از پایگاه‌های خود تحت بازداشت و بازجویی قرار داد و در نهایت آنها به اراضی اشغالی بازگردانده شدند.

هاآرتص اضافه کرد که نظامیان صهیونیست مذکور این اقدام را بدون اطلاع فرماندهان بالادست خود انجام دادند.