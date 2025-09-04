  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

بازداشت نظامیان صهیونیست به دست ارتش اردن

بازداشت نظامیان صهیونیست به دست ارتش اردن

یک روزنامه عبری زبان از بازداشت تعدادی از نظامیان صهیونیست توسط ارتش اردن طی هفته‌های گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، روزنامه عبری زبان هاآرتص به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ارتش اردن تعدادی از نظامیان صهیونیست را که طی هفته‌های گذشته از مرزهای مشترک در منطقه وادی عربه به سمت اردن عبور کرده بودند بازداشت کرد.

بر اساس این گزارش، ارتش اردن این نظامیان متجاوز صهیونیست را در یکی از پایگاه‌های خود تحت بازداشت و بازجویی قرار داد و در نهایت آنها به اراضی اشغالی بازگردانده شدند.

هاآرتص اضافه کرد که نظامیان صهیونیست مذکور این اقدام را بدون اطلاع فرماندهان بالادست خود انجام دادند.

کد خبر 6579854

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها