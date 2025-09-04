به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین مظفری در نشستی با هیئت اقتصادی چینی اظهار کرد: امیدوارم این هیئت سفر پرباری به مشهد و خراسان رضوی داشته باشد. مراودات و روابط تجاری ایران و چین از دیرباز فعال بوده و با سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به چین، انتظار می‌رود حجم این مبادلات بیش از پیش گسترش پیدا کند.

استاندار خراسان رضوی با قدردانی از دانشگاه فردوسی مشهد برای فراهم کردن مقدمات این نشست افزود: حلقه اتصال این هیئت با ظرفیت‌های استان که با همراهی مؤسسه «حکمت چین» است، شرکت «هلدینگ پیشگامان دانشگاه فردوسی» خواهد بود تا مسیر همکاری‌ها علمی‌تر و کارآمدتر دنبال شود. در موضوعاتی که مورد بررسی قرار گرفت، تقاضا دارم تفاهم‌نامه‌های همکاری به‌صورت مکتوب تنظیم، امضا و به مرحله اجرا گذاشته شود.

وی به اولویت‌های همکاری اشاره کرد و گفت: پنج حوزه مهم برای شروع کار مشترک مد نظر قرار دارد. نخست، حوزه انرژی‌های خورشیدی است که ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری در استان دارد و می‌تواند به یکی از توافقات مهم این نشست تبدیل شود.

مظفری ادامه داد: دومین موضوع همکاری، صنایع فولاد است که پیشنهاد مشخص ما اجرای پروژه تولید ورق فولادی به‌عنوان بخش پایانی زنجیره تولید این صنعت است. این پروژه در شهرستان فریمان آماده سرمایه‌گذاری بوده و زیرساخت‌های آن فراهم است.

استاندار خراسان رضوی همچنین به موضوع انتقال گاز ترش از ترکمنستان به ایران اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت خالی پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد سرخس و توسعه این مجموعه پالایشگاهی، از مهم‌ترین پروژه‌های پیشنهادی ماست. در این زمینه کنسرسیومی داخلی تشکیل شده و طرف چینی می‌تواند از طریق مشارکت مستقیم یا فاینانس و تأمین مالی، نقش مؤثری ایفا کند.

وی اضافه کرد: در موضوع زیرساخت حمل‌ونقل نیز تکمیل پروژه «کریدور جاده کمربند» و شهر فرودگاهی مشهد از اولویت‌های استراتژیک استان است. این پروژه‌ها با هدف ارتقا نقش خراسان رضوی در شبکه حمل‌ونقل بین‌المللی، اتصال کریدور شمال جنوب و شرق غرب و توسعه تجارت منطقه‌ای، ظرفیت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری دارند.

مظفری به همکاری‌های فرهنگی اشاره کرد و گفت: مؤسسه «حکمت چین» در حوزه گسترش زبان چینی ظرفیت‌های ارزشمندی دارد و استان خراسان رضوی، با توجه به پیشینه علمی و جایگاه فرهنگی خود، آمادگی دارد به‌عنوان پایلوت ملی، طرح آموزش زبان چینی را به‌صورت نظام‌مند و با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز علمی و فرهنگی اجرایی کند.

سپس رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: در جلسه پیشین با این هیئت، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و پتانسیل‌های استان در حوزه‌های مختلف گردشگری، صنعت و معدن، کشاورزی، حمل‌ونقل ریلی و مناطق آزاد تشریح شد.

وی افزود: در بخش سنگ‌آهن، صنایع معدنی و فولادی، زنجیره‌های تولید ما کامل نیست و آمادگی سرمایه‌گذاری از سوی چین، از جمله سرمایه‌گذاری مشترک به‌ویژه در منطقه خواف وجود دارد.