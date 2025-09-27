طیبی: گردشگری موتور محرک اقتصاد کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل طیبی صبح شنبه در نشست خبری برگزاری نخستین همایش ملی «گردشگری و تحول پایدار» به اهمیت هفته گردشگری و نقش مدیریت شهری در توسعه این حوزه پرداخت و اظهار کرد: گردشگری یکی از مهم‌ترین موضوعات مدیریت شهری است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی بیان کرد: جذب گردشگر تنها به داشتن اماکن تاریخی، ملی یا طبیعی محدود نمی‌شود، بلکه بهسازی و ایجاد بستر مناسب در فضای شهری و ارتقای منظر و زیبایی شهرها نیز از عوامل کلیدی جذب گردشگر است.

وی افزود: مدیریت شهری می‌تواند با بهبود شرایط اماکن تاریخی و گردشگری به رشد صنعت گردشگری کمک شایانی کند. ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله شهرسازی، معماری و خدمات شهری، زمینه‌ساز تحقق این هدف است.

طیبی گفت: سازمان همیاری شهرداری‌ها، موسسه گردشگری و میراث فرهنگی استان همکارای بالایی داشتند و این تعامل باعث شد یک روز از هفته گردشگری به شهرداری‌ها و فعالیت‌های آنها اختصاص یابد، زیرا نیروهای شهرداری در سطح عملیاتی نقش مهمی در توسعه گردشگری دارند.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی بر اهمیت فرهنگ‌سازی و آموزش در حوزه گردشگری تاکید کرد و افزود: مدیران شهری باید نحوه تعامل با گردشگران را بیاموزند و بستر مناسبی برای حضور گردشگران فراهم کنند. احیای اماکن تاریخی، توسعه هتل‌ها، بوم‌گردی‌ها و تفرجگاه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در جذب گردشگر داخلی و خارجی داشته باشد.

وی همچنین به پتانسیل بالای استان برای جذب گردشگر داخلی اشاره کرد و گفت: سالانه بیش از ۳۰ میلیون گردشگر داخلی به آستان سفر می‌کنند، اما نبود زیرساخت‌های مناسب برای اسکان و بهره‌برداری از اماکن گردشگری، مانع بهره‌مندی کامل از این ظرفیت شده است.

طیبی تاکید کرد: فرهنگ میزبانی گردشگری، کلید جذب موفق گردشگر است و باید به گونه‌ای رفتار کنیم که گردشگر احساس رضایت و احترام کند، چرا که تجربه‌های منفی در کشورها و شهرهای دیگر، به کاهش جذب گردشگر منجر شده است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی ادامه داد: یکی از مسائل مهم، کمبود ماشین‌آلات آتش‌نشانی در شهرهای کوچک است. در شرایط کنونی، یک دستگاه ماشین آتش‌نشانی در بازار بیش از ۱۲ میلیارد تومان قیمت دارد که توان مالی بسیاری از شهرداری‌ها، حتی با کمک‌های اولیه وزارت کشور، به هیچ وجه کفاف خرید آن را نمی‌دهد.

وی افزود: سازمان همیاری در این زمینه ورود کرده و تأمین مالی لازم برای خرید این تجهیزات را بر عهده گرفته است. این ماشین‌آلات می‌توانند جان تعداد زیادی از مردم را نجات دهند و نقش مهمی به عنوان بازوی کمکی شهرداری‌ها در مناطق مختلف استان ایفا کنند.

طیبی گفت: رسیدن شهرداری‌ها به سطح استانداردهای مورد انتظار زمان‌بر است و با وجود چالش‌های فراوان، سازمان همیاری در تلاش است تا با تکیه بر فلسفه وجودی خود که کمک به شهرداری‌ها است، به اهداف و ریل‌گذاری اولیه خود بازگردد.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی با اشاره به اهمیت آموزش میزبانی در حوزه گردشگری، بر ضرورت بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های گردشگری استان تأکید کرد و افزود: گردشگری می‌تواند موتور محرک اقتصاد استان و کشور باشد. به همین دلیل آموزش‌های تخصصی و توسعه این حوزه بسیار حیاتی است.

وی همچنین به برنامه‌های سازمان همیاری برای ارتقای توانمندی‌های شهرداری‌ها اشاره کرد و گفت: در راستای افزایش دانش، آموزش و تجهیز شهرداری‌ها، طرحی را از اسفند ۱۴۰۳ آغاز کردیم که در دور اول، ۴۲ دستگاه کامیون به ارزش ۱۹۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها تحویل داده شد. این اقدام با حمایت سازمان دهیاری‌ها و همیاری‌های کشور انجام شده است.

طیبی ابراز کرد: در مرحله دوم این طرح که از مهرماه آغاز شده است، بیش از ۸۸ دستگاه خودرو به ارزش حدود ۴۵۰ میلیارد تومان در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی ابراز کرد: خودروهای تحویلی شامل ۳۹ دستگاه خودرو آتش‌نشانی، ۲۴ دستگاه کامیون شاسی کمپرسی، ۵ دستگاه خودرو مکانیکی و ۲۰ دستگاه خودرو سبک همچون حمل زباله، تانکر حمل آب و جارو شهری است.

وی بیان کرد: مجموع ارزش خودروهای تحویلی طی مرحله دوم به شهرداری‌ها حدود ۷۶۰ میلیارد تومان بوده که در مجموع ۱۴۹ دستگاه به ارزش ۹۵۰ میلیارد تومن است و بخش عمده آن از محل اعتبارات سازمان دهیاری‌ها و همکاری با بنگاه‌های اقتصادی و بانکی تأمین شده است.