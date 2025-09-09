کارگر فرودگاه مشهد کیف پول یک میلیاردی را به زائر خارجی بازگرداند

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی نمازی کارگر واحد خدمات» در ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهدمقدس، در حین انجام وظیفه، کیف پول حاوی ارز خارجی را پیدا کرد.

در بررسی‌های انجام شده، این کیف حاوی مقادیری قابل توجه وجه نقد، دلار، دینار عراقی و مدارک هویتی به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود که کارگر خدماتی پاکدست فرودگاه بین‌المللی مشهد پس از یافتن آن، به پلیس فرودگاه تحویل داد و به زائر عراقی علی بن موسی الرضا (ع) بازگردانده شد.

گفتنی است، مسئولیت‌پذیری، پاکدستی و امانت‌داری از شاخصه‌های اصلی و برجسته کارکنان و کارگران فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهدمقدس به‌شمار می‌رود.