  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۱

کارگر فرودگاه مشهد کیف پول یک میلیاردی را به زائر خارجی بازگرداند

کارگر فرودگاه مشهد کیف پول یک میلیاردی را به زائر خارجی بازگرداند

مشهد- «علی نمازی کارگر واحد خدمات» در ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهدمقدس، در حین انجام وظیفه، کیف پول حاوی ارز خارجی را پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی نمازی کارگر واحد خدمات» در ترمینال پروازهای داخلی فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهدمقدس، در حین انجام وظیفه، کیف پول حاوی ارز خارجی را پیدا کرد.

در بررسی‌های انجام شده، این کیف حاوی مقادیری قابل توجه وجه نقد، دلار، دینار عراقی و مدارک هویتی به ارزش یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود که کارگر خدماتی پاکدست فرودگاه بین‌المللی مشهد پس از یافتن آن، به پلیس فرودگاه تحویل داد و به زائر عراقی علی بن موسی الرضا (ع) بازگردانده شد.

گفتنی است، مسئولیت‌پذیری، پاکدستی و امانت‌داری از شاخصه‌های اصلی و برجسته کارکنان و کارگران فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهدمقدس به‌شمار می‌رود.

کد خبر 6584388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها