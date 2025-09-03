  1. استانها
استاندار خراسان رضوی: نخبگان امروز امیدآفرینان فردای کشور هستند

مشهد - استاندار خراسان رضوی گفت: رتبه‌های برتر خراسان رضوی در کنکور، سرمایه‌های ارزشمند استان‌اند که می‌توانند حتی در آینده مسئولیت اداره کشور را بر عهده گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه آئین تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴ و مدال آوران المپیادهای علمی جهانی استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشحالم که امروز در جمع برگزیدگان کنکور سراسری ۱۴۰۴ بودیم؛ رتبه‌های زیر ۱۰ خراسان که رتبه دوم کشور را کسب کرده‌اند و با حدود ۱۵ نفر از پذیرفته‌شدگان زیر رتبه ۱۰، مایه خوشحالی هم‌استانی‌های خود شدند.

استاندار خراسان رضوی افزود: بدون تردید سرمایه اصلی ما در استان و کشور نسلی است که امروز امیدآفرین هستند و ان‌شاءالله در آینده مسئولیت اداره کشور را بر عهده خواهند گرفت.

وی همچنین با اشاره به نقش نخبگان در تصمیم‌سازی‌های آینده بیان کرد: اولین خواهش ما از این عزیزان این بود که به‌عنوان دستیاران جوان در کنار اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی حضور داشته باشند.

مظفری ادامه داد: این اتاق خوشبختانه تاکنون ۱۴ گروه مشورتی دارد و نخبگان می‌توانند در کنار این گروه‌ها یا به‌صورت مستقل فعالیت کنند. این حضور فرصتی ارزشمند هم برای جوانان جهت تجربه‌اندوزی و هم برای اتاق اندیشه‌ورزی به‌منظور بهره‌مندی از دیدگاه نسل جدید است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اتاق اندیشه‌ورزی عمدتاً متشکل از مدیران و فعالان با تجربه بخش خصوصی است و تلفیق نگاه جوانان مستعد و نخبگان با تجربه موجود می‌تواند منجر به اقدامات درست و اثرگذار شود.

وی خطاب به داوطلبان کنکور تأکید کرد: به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین اهداف شرکت‌کنندگان در کنکور، دستیابی به رشته مورد علاقه پس از کسب رتبه مناسب است. برای تحقق این هدف، مهم‌ترین عامل داشتن برنامه‌ای دقیق و منظم برای درس خواندن، استراحت و تفریح است. علاوه بر آن، انتخاب دوستانی که انرژی مثبت منتقل کنند و باعث هم‌افزایی شوند نیز در موفقیت بسیار تأثیرگذار است.

مظفری در پایان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که برنامه‌ریزی منظم و شبکه ارتباطی مثبت، می‌تواند دانش‌آموزان را در مسیر موفقیت یاری کند.

