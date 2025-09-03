استاندار خراسان رضوی: نخبگان امروز امیدآفرینان فردای کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری بعدازظهر چهارشنبه در حاشیه آئین تجلیل از رتبه‌های برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴ و مدال آوران المپیادهای علمی جهانی استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: خوشحالم که امروز در جمع برگزیدگان کنکور سراسری ۱۴۰۴ بودیم؛ رتبه‌های زیر ۱۰ خراسان که رتبه دوم کشور را کسب کرده‌اند و با حدود ۱۵ نفر از پذیرفته‌شدگان زیر رتبه ۱۰، مایه خوشحالی هم‌استانی‌های خود شدند.

استاندار خراسان رضوی افزود: بدون تردید سرمایه اصلی ما در استان و کشور نسلی است که امروز امیدآفرین هستند و ان‌شاءالله در آینده مسئولیت اداره کشور را بر عهده خواهند گرفت.

وی همچنین با اشاره به نقش نخبگان در تصمیم‌سازی‌های آینده بیان کرد: اولین خواهش ما از این عزیزان این بود که به‌عنوان دستیاران جوان در کنار اتاق اندیشه‌ورزی خراسان رضوی حضور داشته باشند.

مظفری ادامه داد: این اتاق خوشبختانه تاکنون ۱۴ گروه مشورتی دارد و نخبگان می‌توانند در کنار این گروه‌ها یا به‌صورت مستقل فعالیت کنند. این حضور فرصتی ارزشمند هم برای جوانان جهت تجربه‌اندوزی و هم برای اتاق اندیشه‌ورزی به‌منظور بهره‌مندی از دیدگاه نسل جدید است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: اتاق اندیشه‌ورزی عمدتاً متشکل از مدیران و فعالان با تجربه بخش خصوصی است و تلفیق نگاه جوانان مستعد و نخبگان با تجربه موجود می‌تواند منجر به اقدامات درست و اثرگذار شود.

وی خطاب به داوطلبان کنکور تأکید کرد: به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین اهداف شرکت‌کنندگان در کنکور، دستیابی به رشته مورد علاقه پس از کسب رتبه مناسب است. برای تحقق این هدف، مهم‌ترین عامل داشتن برنامه‌ای دقیق و منظم برای درس خواندن، استراحت و تفریح است. علاوه بر آن، انتخاب دوستانی که انرژی مثبت منتقل کنند و باعث هم‌افزایی شوند نیز در موفقیت بسیار تأثیرگذار است.

مظفری در پایان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که برنامه‌ریزی منظم و شبکه ارتباطی مثبت، می‌تواند دانش‌آموزان را در مسیر موفقیت یاری کند.