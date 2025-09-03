به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفریصبح چهارشنبه در اجلاسیه «الماس‌های درخشان» که به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: این نشست‌ها زمانی ارزشمند است که فرصتی برای مرور گذشته، تبادل دیدگاه‌ها و نیز تقدیر از خانواده‌های آزادگان، به‌ویژه همسران و فرزندان آنها باشد که سال‌ها رنج و سختی را تحمل کردند.

استاندار خراسان رضوی افزود: بنده در جمع شما آزادگان، خود را کوچک‌ترین عضو می‌دانم. اگرچه نسلی بودیم که جنگ را تجربه کردیم، اما سختی‌های شما بسیار فراتر از ما بود. برای من، جنگ ترکیبی از تلخی و شیرینی بود؛ از سال ۶۰ که دانش‌آموز دبیرستانی بودم وارد جبهه شدم تا پایان جنگ در سال ۶۷ که ۲۰ ساله بودم، روزهای سخت و متفاوتی را پشت سر گذاشتیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به شرایط اخیر کشور در جنگ ۱۲ روزه نیز بیان کرد: در آن ایام، به عنوان رئیس شورای تأمین استان، علاوه بر مسائل نظامی، انتظامی و امنیتی، دغدغه اصلی ما مردم بود.

مظفری ادامه داد: دشمن تصور می‌کرد که مردم تحت فشار مشکلات اقتصادی و تبلیغات رسانه‌ای، از نظام فاصله خواهند گرفت؛ اما در کمال افتخار مشاهده کردیم که مردم محکم‌تر و جدی‌تر از گذشته در کنار ایران و نظام ایستادند و نشان دادند عشق به کشور و انقلاب ریشه در تاریخ این سرزمین دارد.

استاندار خراسان رضوی با تأکید بر مسئولیت سنگین مدیران، اظهار کرد: اگر در کشور سه‌هزار پست مدیریتی تعریف کرده باشیم، برای هر پست مدیریتی ۷۴۵ شهید تقدیم کرده‌ایم. این یعنی مسئولیت امروز ما بسیار سنگین‌تر از چیزی است که گمان می‌کنیم.

وی تصریح کرد: بخش زیادی از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، حاصل عملکرد ما مدیران است و باید رفتار و اقداماتمان در مسیر ارزش‌ها و اصول انقلاب باشد.

مظفری در ادامه به یادآوری تجربه شخصی خود پرداخت و گفت: در دوران دانش‌آموزی و دانشجویی، جمعی ۷۸ نفره داشتیم که از میان آنان ۶۶ نفر به شهادت رسیدند. این آمار نشان می‌دهد کسانی که زنده مانده‌اند، وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند و باید رسالت خود را در مسیر خدمت به مردم و پاسداشت خون شهدا به انجام برسانند.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز طراحی ما این بود که در صورت سخت‌تر شدن شرایط، خراسان رضوی نقش پشتیبانی را در اداره کشور ایفا کند.

وی به ارائه یک پیشنهاد در این جلسه پرداخت و گفت: زمانی که مرحوم ابوترابی در حادثه تصادف بین سبزوار و نیشابور به شهادت رسید، پیشنهاد احداث یادمانی ملی برای آزادگان در همین مسیر مطرح شد. زمینی برای این کار پیش‌بینی و حتی بخشی از اقدامات اولیه انجام شد، اما به نتیجه نرسید. امروز نیز ضروری است این طرح بار دیگر احیا شود.

مظفری تصریح کرد: پیشنهاد می‌کنم مجموعه‌ای ۱۰ تا ۲۰ هکتاری در این محور احداث شود که علاوه بر خدمات رفاهی و فرهنگی، شامل موزه‌ای برای ثبت خاطرات آزادگان و پاتوقی دائمی برای گردهمایی این قشر باشد. این مجموعه می‌تواند به عنوان پایگاهی ملی برای آزادگان کشور، بخشی از خلأ موجود را پر کند و نمادی در شأن این عزیزان باشد.

استاندار خراسان رضوی خاطرنشان کرد: احداث چنین یادمانی علاوه بر جنبه فرهنگی و ملی، می‌تواند به کاهش تصادفات در این مسیر پرتردد نیز کمک کند چرا که رانندگان در بین راه می‌توانند استراحت کنند و در واقع این یادمان می‌تواند به فرصتی برای زائران و مسافران مشهد تبدیل شود؛ امیدوارم در دوره مدیریتی فعلی بتوانیم آن را شروع کنیم و به نتیجه برسانیم.

