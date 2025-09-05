  1. استانها
  2. کردستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴

پخت ۵ هزار غذای گرم توسط هیئت اباصالح در جشن بزرگ امت احمد

سنندج_ مسئول غرفه مردمی قرآنی اباصالح از پخت ۵ هزار غذای گرم و توزیع آن در جشن بزرگ امت احمد خبر داد.

محبوبه گچرپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تعداد ۵ هزار ساندویچ بندری در جشن بزرگ امت احمد بین مردم توزیع می‌شود.

وی افزود: در کنار توزیع ساندویچ تعداد ۲ هزار لیوان شربت و آبمیوه هم بین مردم توزیع می‌شود.

مسئول غرفه مردمی اباصالح افزود: بنده از سال‌های قبل هم در مراسم‌های مختلف فعالیت داشتم و در خانه قرآنی ما خانم‌ها با هدف حفظ اتحاد و انسجام همواره در برگزاری مراسم‌های دینی نقش پررنگی ایفا کردند.

گچرپور عنوان کرد: در دین مبین اسلام وحدت بین مردم و مذاهب اصلی‌ترین عنصر است که خوشبختانه ما مردم کردستان فارغ از تنوع زبانی، مذهبی، و قومیتی همواره وحدت را عنصر اصلی و نقطه اتصال بین همدیگر قرار دادیم.

