تصادف در جاده چالوس ۸ حادثه‌دیده و ۴ مصدوم داشت

تصادف در جاده چالوس ۸ حادثه‌دیده و ۴ مصدوم داشت

چالوس- یک فقره تصادف در محور چالوس هشت حادثه‌دیده و چهار مصدوم بر جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام هلال‌احمر مازندران، یک فقره تصادف در کیلومتر ۷۵ محور چالوس-کرج (محدوده خاکک) در رخ داد.

در پی تماس تلفنی مرکز کنترل عملیات EOC مبنی بر انحراف و برخورد خودرو پژو ۴۰۵ با موتورسیکلت، تیم عملیاتی پایگاه ندا به عنوان عامل امدادی و تیم عملیاتی پایگاه کندوان به عنوان تیم پشتیبان، به محل حادثه اعزام شدند.

پس از انجام اقدامات اولیه، تعداد ۸ حادثه‌دیده و ۴ مصدوم از سوی امدادگران هلال‌احمر شناسایی شدند. دو نفر از مصدومان پس از ارائه کمک‌های اولیه، به بیمارستان آیت‌الله طالقانی چالوس منتقل شدند.

