به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: آذربایجان شرقی ظرفیت بالایی در حوزه اقتصادی دارد، هرچند وضعیت اقتصادی و تجاری استان در حال حاضر خوب است، اما انتظار می‌رود در مسائل سرمایه‌گذاری و تولید عملکردی بهتر داشته باشیم. نباید اجازه دهیم سرمایه‌گذاران بومی به استان‌های دیگر بروند، بلکه باید شرایطی فراهم کنیم تا سرمایه‌گذاران دیگر استان‌ها را نیز جذب کنیم.

وی ادامه داد: جوانان، مردم و مسئولین باید در برابر دسیسه‌پراکنی‌های دشمنان، هوشیارانه و محکم بایستند. در این مسیر، توجه به معیشت مردم و تقویت سفره‌های آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسئولین باید دغدغه معیشت مردم را داشته باشند و برای حل مشکلات اقتصادی تلاش کنند.

وی با اشاره به مشکلات اخیر در حوزه آب و برق، افزود: مردم شریف تبریز بارها با ما تماس می‌گیرند و نسبت به قطعی‌های چندین ساعته آب و برق گلایه دارند. واقعاً نمی‌دانم در پاسخ چه بگویم، چراکه مسئولین هم تمام تلاش خود را برای جلوگیری از این مشکلات انجام می‌دهند.

آمریکا و اسرائیل بدنبال اختلاف در منطقه هستند

مطهری اصل همچنین خاطرنشان کرد: آمریکا و اسرائیل به دنبال ایجاد اختلاف در کشورهای منطقه هستند. اولین اقدام آن‌ها ایجاد شکاف و اختلاف داخلی در عراق بود، اما نباید اجازه دهیم این توطئه‌ها به نتیجه برسد؛ یمن نیز سیاست‌گذاران این کشور را ترور کرده‌اند، اما روز به روز بر قدرت انصارالله افزوده می‌شود. در لبنان هم اقدامات مخرب زیادی انجام داده‌اند، اما دولت لبنان باید هوشیار و آگاه باشد.

وی با تاکید بر ضرورت اتحاد امت اسلامی، اخراج آمریکا از منطقه را خواست و گفت: حماس با اقدامات خود، نیروهای خبیث رژیم صهیونیستی را به هلاکت می‌رساند. اگر لبنان می‌خواهد لبنان بماند، اگر عراق به دنبال حفظ عزت خود است و اگر یمن می‌خواهد پیروز شود، راهی جز اخراج آمریکا از منطقه وجود ندارد. این خواسته مسلمانان است.