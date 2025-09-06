هفته وحدت فرصتی برای همدلی و انسجام است

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: هفته وحدت، بیش از یک مناسبت تقویمی یا یادآوری تاریخی است؛ این هفته، آینه تمام‌نمای آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) در زمینه همدلی، برادری و انسجام میان امت اسلامی است. تولد پیامبر اسلام و وفات ایشان، فرصتی است برای بازخوانی پیام‌های اخلاقی و اجتماعی ایشان و یادآوری اینکه اصل دین بر اتحاد و محبت استوار است، نه تفرقه و اختلاف.

وحدت، مفهومی فراتر از حضور جمعی در یک مناسبت مذهبی است؛ وحدت یعنی پیروی از آموزه‌هایی که انسان‌ها را به یکدیگر نزدیک می‌کند، شناخت مشترکات دینی و انسانی و عمل به آنها در زندگی روزمره. هفته وحدت این پیام را یادآوری می‌کند که اختلافات فقهی و مذهبی نباید مانعی برای همکاری، محبت و همدلی شود و جامعه‌ای که بر اساس این ارزش‌ها شکل می‌گیرد، پایدار، امن و همدل خواهد بود.

پیامبر اسلام همواره بر ارزش‌های مشترک تاکید داشتند و نشان دادند که رعایت اخلاق، انصاف و احترام متقابل می‌تواند عامل انسجام میان امت باشد. این هفته، فرصتی است تا نسل‌های جدید با تأمل در آموزه‌های پیامبر، اهمیت همکاری، همدلی و همیاری میان مسلمانان را درک کنند و بیاموزند چگونه می‌توانند ارزش‌های وحدت را در زندگی روزمره عملی کنند.

هفته وحدت، پیامی است برای جامعه اسلامی که فراتر از مرزهای جغرافیایی و تفاوت‌های مذهبی عمل کند؛ یادآوری می‌کند که انسجام و همدلی، تنها در گفتار و شعار نیست، بلکه در عمل، رفتار و سبک زندگی نمود پیدا می‌کند.

هدف هفته وحدت، تاکید بر انسجام امت اسلامی است

حجت‌الاسلام محمود حیدری کارشناس مسائل مذهبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت هفته وحدت گفت: وحدت عملی یعنی احترام به تفاوت‌ها، حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و همکاری در امور اجتماعی و فرهنگی. وحدت واقعی تنها شعار نیست بلکه در رفتار و زندگی روزمره مردم نمود پیدا می‌کند و جامعه را مستحکم‌تر می‌سازد.

حجت‌الاسلام حیدری در خصوص چالش‌های وحدت میان مسلمانان گفت: با وجود اختلافات تاریخی، تمرکز بر مشترکات دینی می‌تواند اختلافات فقهی را کم‌رنگ کند.

وی خاطرنشان کرد: آموزه‌های قرآن و سنت پیامبر، مانند احترام به حقوق دیگران، همدلی و صلح، ابزارهای قدرتمندی برای حفظ وحدت هستند و وقتی این اصول نهادینه شود، اختلافات فقهی مانع همکاری و تعامل نخواهد شد.

وی درباره نسل جوان اظهار کرد: نسل جوان آینده امت اسلامی است و باید پل میان فرهنگ‌ها و مذاهب مختلف باشد، با آگاهی و دانش، جوانان می‌توانند افراط‌گرایی را کنار بگذارند و با تمرین احترام و همدلی، پیام هفته وحدت را فراتر از یک مناسبت به زندگی روزمره منتقل کنند.

این کارشناس مذهبی در ادامه درباره تاریخچه هفته وحدت گفت: این هفته از دهه‌های اخیر به رسمیت شناخته شد تا تولد پیامبر به یک مناسبت فرهنگی و اجتماعی تبدیل شود.

وی یادآور شد: نامگذاری هفته وحدت به این دلیل است که پیام پیامبر اسلام حول محور اتحاد امت و پرهیز از تفرقه می‌چرخد و این فرهنگ با تاکید بر مشترکات دینی به نسل‌های بعد منتقل شده است.

حیدری در خصوص نمونه‌های عملی وحدت اظهار کرد: وقتی انسان‌ها بر اساس ارزش‌های مشترک عمل می‌کنند، مرزهای مذهبی کم‌رنگ شده و وحدت واقعی نمود پیدا می‌کند.این وحدت می‌تواند در کمک به نیازمندان، تعامل مسالمت‌آمیز میان گروه‌های مختلف و همکاری در امور اجتماعی دیده شود.

کارشناس مسائل مذهبی درباره چالش‌های پیش روی وحدت متذکر شد: کمبود آگاهی و اطلاعات نادرست مهم‌ترین چالش است. تعصبات و سوءتفاهم‌ها می‌توانند اختلافات کوچک را بزرگ کنند.

وی افزود: تحریف آموزه‌های دینی و افراط‌گرایی نیز مانع وحدت است، بنابراین آموزش و گفت‌وگو برای کاهش این چالش‌ها ضروری است.

حیدری درباره راهکارهای تثبیت وحدت تاکید کرد: تاکید بر آموزش دینی صحیح، گفت‌وگو و تعامل مستمر، تمرکز بر مشترکات، ترویج فرهنگ احترام و مدارا و نقش نسل جوان و رسانه‌ها در گسترش پیام وحدت از جمله راهکارهای کلیدی است.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: اگر این اصول رعایت شود، هفته وحدت تنها یک مناسبت تقویمی نیست بلکه به یک فرهنگ پایدار تبدیل خواهد شد.

هفته وحدت بیش از یک مناسبت مذهبی، فرصتی برای تقویت همدلی، احترام و انسجام میان مسلمانان است. این هفته یادآور ضرورت تمرکز بر مشترکات، پرهیز از اختلافات بی‌مورد و تلاش عملی برای ایجاد صلح و دوستی است. نسل جوان نقش کلیدی در حفظ این ارزش‌ها دارد و با آشنایی با آموزه‌های اسلامی و تلاش برای همدلی، می‌تواند پیام هفته وحدت را به جامعه منتقل کند.

وحدت واقعی نه در شعار، بلکه در عمل و زندگی روزمره مردم نمود پیدا می‌کند و جامعه‌ای که بر این اصول استوار باشد، پایدار، امن و همدل خواهد بود.