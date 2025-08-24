  1. استانها
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

آذربایجان قهرمانانه انقلاب و تمامیت ارضی ایران را حفظ کرده است

تبریز - نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: مردم خطه آذربایجان که به فرموده رهبری سر ایران است، قهرمانانه انقلاب و تمامیت ارضی ایران اسلامی را حفظ کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمد مطهری اصل روز یکشنبه در اجتماع استان‌های آذری زبان در آستان مقدس حرم رضوی همزمان با سالروز شهادت علی ابن موسی الرضا (ع) گفت: آذری زبان‌ها در هر حوزه‌ای نقش خود را چه در پشتیبانی از ولایت، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و جنگ اخیر ۱۲ روزه ایفا کرده اند و این اجتماع نیز نشانی از وحدت و یکصدایی این استان‌ها در اعلام ولایت مداری و عرض ارادت به ساحت حضرت ثامن الحجج (ع) است.

وی ادامه داد: آذری‌ها در بحث ولایت مداری و علاقمندی به اهل بیت عصمت و طهارت همواره سنگ تمام گذاشته اند و بر اساس حدیث قدسی آمده در کتاب اصول کافی هر امتی که مسلمان باشد اما زیر پرچم طاغوت رود و از رهبری که خدا تعیین نکرده دیانت کند و در ولایت طاغوت هوایی که جایگاه امام الهی را غصب کرده اند، باشند، مورد عذاب الهی خواهند بود حتی اگر اعمال دینی را نیز انجام دهند و هر امتی اسلامی که تحت ولایت امام عادل و حق باشند مورد بخشش و رحمت الهی خواهند بود حتی اگر نسبت به اعمال شخصی خود قصور داشته و گناهکار باشند.

امام جمعه تبریز تصریح کرد: از این حدیث برمی آید که علت و معیار توجه الهی به امت‌ها، ولایت مداری و اطاعت از ولایت نبی مکرم اسلام (ص) و ائمه اطهار است و طبق فرموده الهی ملاک قبولی همه اعمال انسان اعم از نماز، روزه، حج و حتی شهادت، میزان تبعیت از ولایت رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار است و در زمان غیبت ولی عصر (عج) این تبعیت باید از فقهای واجد شرایط صورت گیرد.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران نیز در همین مسیر احیاگر مجدد شیعه شد و پس از رهبری امام راحل (ره)، وظیفه خطیر ولایت فقیه که همان امتداد ولایت معصوم است، توسط مقام معظم رهبری به بهترین شکل ادامه یافته و در سایه همین هدایت و ولایت، قدرت و عظمت شیعه و اسلام واقعی در جهان متبلور شده است.

حجت الاسلام مطهری اصل تاکید کرد: در این میان مردم آذربایجان که به فرموده رهبری سر ایران است، قهرمانانه انقلاب و تمامیت ارضی ایران اسلامی را حفظ کرده اند، امروز نیز در سایه همان تبعیت از ولایت فقیه در مقابل تمام تهاجمات و دشمنی‌های آمریکا و اسرائیل و همه دشمنان استوار ایستاده اند و مایه عزت و سربلندی ایران شده اند.

گفتنی است اجتماع استان‌های آذری زبان شامل آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان همزمان با سالروز شهادت علی ابن موسی الرضا (ع) با حضور عزاداران این استان‌ها در صحن قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد و حاضران مراسم سوگواری بمناسبت شهادت ثامن الحجج را برگزار کردند.

