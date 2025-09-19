به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل در خطبههای نماز جمعه این هفته تبریز اظهار داشت: پیش از جنگ اخیر، از جنگ هشتساله حرف میزدیم، اما جنگ جدید نشان داد که دستاوردهای بزرگی در دفاع مقدس داشتهایم. کوتهبینها فکر میکردند ایران توان ایستادگی ندارد، اما ملت ما بهتر از هشت سال دفاع مقدس ایستادگی کردند که این نشاندهنده قدرت انقلاب اسلامی و انسجام مردم بود.
وی گفت: آنها تصور میکردند مردم پشت نظام نیستند اما دیدند که اشتباه بزرگی کردهاند. مردم ایران هزاران سال است که با ولایت، نماز، حج، عفاف و حجاب عجین هستند و از مسیر ولایت خارج نشدهاند.
وی با اشاره به به نشست اضطراری کشورهای عربی برای حمله به قطر خاطرنشان کرد: در این نشست در مقابله با اسرائیل موضعگیری خوبی کردند، هرچند بیانیه ضعیف بود، اما نفس موضعگیری مثبت بود.
مطهری اصل ادامه داد: موضع ما روشن است، امکان ندارد اسرائیل و فلسطین در کنار هم بمانند مگر میشود آب و آتش در کنار هم باشند؟ در بیانیه دوم هم از ترامپ تشکر کردند که باعث صلح و امنیت شده است، اما قطعاً خودشان هنگام امضا میخندیدند.
وی در پایان با تاکید بر آغاز سال تحصیلی جدید یادآور شد: در کشور ما ۱۶ میلیون دانشآموز و ۳.۵ میلیون دانشجو وجود دارد که رسیدگی بر آنها کاری بسیار بزرگ است، اگر فرصت تربیت آنان از دست برود، دیگر کاری از دستمان برنمیآید.
وی افزود: نوجوانان و جوانان باید عرق مذهبی، ملی و هویت دینی بیاموزند و مسئولیت اولیه در این زمینه بر عهده آموزش و پرورش و سپس دانشگاهها است، اما اصل بار تربیت بر دوش معلمان و دبیران است، چراکه کودکان مستقیماً با آنها در ارتباطاند.
نظر شما