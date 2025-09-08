تأکید امام جمعه تبریز بر توسعه فرهنگی همپای عمران در شهر جدید سهند

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهر جدید سهند که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل، نماینده ولی فقیه در استان، برگزار شد، از خدمات امام جمعه پیشین، حجت‌الاسلام منیب‌راد، تقدیر و حجت‌الاسلام اکرمی به این سمت منصوب شد.

مطهری‌اصل در این آیین، شهر جدید سهند را بخشی از حوزه تمدنی و فرهنگی شهرستان اسکو معرفی کرد و افزود: اسکو به دلیل سابقه درخشان تاریخی و علمی و نیز دارا بودن بالاترین نرخ باسوادی در کشور قبل از انقلاب، شناخته شده است.

وی با بیان اینکه سهند دومین شهر پرجمعیت استان است و اقوام و مذاهب مختلفی در آن زندگی می‌کنند، بر ضرورت تقویت همبستگی فرهنگی میان مردم و استفاده از سرمایه اجتماعی متنوع این منطقه تأکید نمود.

نماینده ولی فقیه با انتقاد از تمرکز صرف بر پروژه‌های ساختمانی، هشدار داد که غفلت از مسائل فرهنگی می‌تواند به ایجاد چالش‌های پایدار بینجامد. او از مسئولان ارشد استان، به ویژه استاندار و فرماندار تبریز، خواست تا برای رشد فرهنگی سهند در کنار توسعه عمرانی، سیاست‌گذاری ویژه‌ای انجام دهند.

مطهری‌اصل در ادامه، نان سنتی اسکو را یکی از شاخص‌های هویت‌ساز این منطقه برشمرد و خاطرنشان کرد: کیفیت و اصالت این محصول باید تحت نظارت مستمر حفظ شده و با ثبت برند آن، زمینه برای معرفی این ظرفیت منحصر به فرد فرهنگی و اقتصادی فراهم شود.