تأکید امام جمعه تبریز بر تقویت تولید برای مقابله با جنگ اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل بهدازظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه امام جمعه شهرستان سراب، اولویت اصلی برای پیشرفت این منطقه را تقویت بنیانهای اقتصادی عنوان کرد.
وی در این آئین که با قدردانی از خدمات حجتالاسلام اکرمی، امام جمعه پیشین، و معرفی حجتالاسلام طباطبایی به عنوان جانشین او همراه بود، اظهار داشت: دشمنان با هدف مسدود کردن مسیر پیشرفت کشور، جنگ اقتصادی تمامعیاری را به راه انداختهاند و تنها راه مقابله با آن، بسیج همگانی برای سرمایهگذاری مولد است.
نماینده ولیفقیه در آذربایجان شرقی، با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی سراب، این شهرستان را از قدیمیترین نقاط ایران با تمدنی پیش از اسلام خواند که به رغم ویرانیهای گسترده در حمله مغول، همواره به دلیل ظرفیتهای معنوی و انسانی خود پابرجا مانده است.
وی حضور چهرههای شاخص علمی، فرهنگی و ورزشی از این منطقه در عرصههای ملی و بینالمللی را گواهی بر این سرمایه عظیم دانست.
مطهریاصل با تأکید بر لزوم عمل به توصیههای مقام معظم رهبری در راستای شعار سال، خطاب به ائمه جمعه گفت: روحانیون باید مردم را به پرهیز از احتکار طلا و ارز و تشویق به سرمایهگذاری در بخشهای مولد ترغیب کنند.
وی همچنین نقش دولت را در این زمینه تسهیلگری و نظارت مؤثر عنوان کرد و خواستار ایجاد بسترهای لازم برای فعالسازی هرچه بیشتر ظرفیتهای سرمایهگذاری در استان شد.
