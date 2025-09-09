به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مطهری اصل ظهر روز سه شنبه در آئین معارفه حجت الاسلام منیب راد به عنوان امام جمعه جدید شهرستان عجب شیر با تبریک ولادت با سعادت حضرت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام صادق (ع) گفت: حضرت رسول مکرم اسلام اسوه حسنه برای مسلمانان است و باید مؤمنین تلاش کنند ایشان را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان در سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی عجب‌شیر، گفت: روستای گول‌تپه، یادگار دوره آهن و دارای شواهد تمدنی چهار هزار ساله، گواه استواری تاریخ این خطه است. وجود کتیبه‌ای از یکی از پادشاهان ساسانی، نشان‌دهنده جایگاه فرهنگی منطقه است و مردم این شهرستان پس از ورود اسلام و در دوران گسترش تشیع، همواره در صف اول پاسداری از ایمان بوده‌اند.

امام جمعه تبریز با تأکید بر اهمیت کشاورزی افزود: گردو، بادام و پیاز عجب‌شیر از محصولات ممتاز استان است و نباید جایگاه کشاورزی این منطقه کم‌رنگ شود. آبیاری مکانیزه ابزار حیاتی برای رونق تولید و تقویت امنیت غذایی است و خودکفایی در این حوزه ضرورتی استراتژیک برای کشور به‌شمار می‌آید.

وی صنعت را مکمل کشاورزی دانست و اظهار داشت: با وجود جوانان باسواد و سرمایه‌گذاران بومی، باید صنعت منطقه را برای جلوگیری از مهاجرت تقویت کرد.

نماینده ولی فقیه همچنین به بعد فرهنگی شهرستان اشاره کرد و گفت: وجود مساجد فراوان در شهر و روستاها نشانگر عمق فرهنگی عجب‌شیر است. روحانیون باید با تبعیت از امام جمعه و همگرایی در پیام‌رسانی، نقش خود را در تبیین مسائل فرهنگی و مقابله با جنگ نرم دشمن ایفا کنند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل تأکید کرد: دشمن امروز پس از ناکامی در جنگ نظامی اخیر و فشار اقتصادی، نبرد فرهنگی را نشانه گرفته و باید با هوشیاری از انحراف جوانان جلوگیری کنیم.