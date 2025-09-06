  1. استانها
نشست ماهانه امامان روستاها و مدیران پایگاه‌های تبلیغی بجنورد برگزار شد

بجنورد- نشست ماهانه امامان مستقر در روستاها و مدیران پایگاه‌های فرهنگی تبلیغی شهرستان بجنورد با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی نشست ماهانه امامان مستقر در روستاها و مدیران پایگاه‌های فرهنگی تبلیغی شهرستان بجنورد با حضور حجت‌الاسلام حمید رفیعی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی و مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان بجنورد برگزار شد.

در این نشست موضوعاتی از جمله تعیین اهداف سالانه در محل تبلیغ، بررسی موانع تبلیغی، پیگیری عملیات «زندگی با آیه‌ها»، برنامه‌های هفته وحدت و تبیین فرامین امامین انقلاب مطرح شد.

همچنین نقش دشمن در ایجاد جنگ روانی حاکم بر جامعه و سازوکارهای مقابله با آن و ضرورت امیدآفرینی در میان مردم مورد تأکید قرار گرفت.

