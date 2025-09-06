به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی نشست ماهانه امامان مستقر در روستاها و مدیران پایگاه‌های فرهنگی تبلیغی شهرستان بجنورد با حضور حجت‌الاسلام حمید رفیعی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی و مدیر تبلیغات اسلامی شهرستان بجنورد برگزار شد.

در این نشست موضوعاتی از جمله تعیین اهداف سالانه در محل تبلیغ، بررسی موانع تبلیغی، پیگیری عملیات «زندگی با آیه‌ها»، برنامه‌های هفته وحدت و تبیین فرامین امامین انقلاب مطرح شد.

همچنین نقش دشمن در ایجاد جنگ روانی حاکم بر جامعه و سازوکارهای مقابله با آن و ضرورت امیدآفرینی در میان مردم مورد تأکید قرار گرفت.