انس با ۱۰۰ آیه آشنا؛ گام جدید طرح زندگی با آیه ها

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی صبح پنج شنبه در نشست تبیینی زندگی با آیهها ویژه امامان جماعت و رابطین اقامه نماز دستگاههای اجرایی بیان کرد: برای طرح زندگی با آیهها ۲۰ کارگروه تشکیل دادیم که هر کارگروه پنج عضو داشته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: طرح زندگی با آیهها یک کار جبههای و منسجم است که ۱۲ درصد میانگین مشارکت کشوری در این طرح را در خراسان جنوبی ۱۸ درصد (به نسبت) جمعیت رقم خورده است.
سالاری مکی با اشاره به برخی از موضوعات روز اظهارکرد: اگر تحریم کالاهایی اسرائیلی به صورت رقم بخورد بسیاری از معادلات تغییر میکند و حتی اگر برخی از کشورهای اسلامی شرایط را برای اسراییل سختر گرفته و محدودیتهای ارتباطی با او داشته باشند شرایط در غزه فرق خواهند رفت.
وی بیان کرد: از دیدگاه صهیونیستها اصولاً فلسفه خلفت انسان این است که به یهود خدمت کنند و خود را قوم برتر میدانند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: بر اساس همین نگاه است که آدم کشی برای نتانیاهو و صهیونیستها کاری راحت است چرا که برای انسانی که در خدمت یهود نباشد هیچ ارزشی قائل نیستند.
سالاری مکی اظهار کرد: در این جهان پر پیچ و خم، هر وسیلهای، از سادهترین ابزار تا پیچیدهترین ماشینها، با یک دفترچه راهنما همراه است و این دفترچهها، راهنمایی برای استفادهای بینقص از آن محصول هستند.
وی افزود: با این نگرش، آیا میتوان خالق هستی را بیتفاوت به سرنوشت والاترین آفریدهاش، انسان، دانست؟
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه قرآن کریم، همان دفترچه راهنمای بیبدیل بشریت و کتابی جامع که نه تنها راهنمای عبور از چالشهای زندگی است، گفت: قرآن بلکه مسیر رسیدن به کمال و سعادت ابدی را نیز روشن میسازد.
سالاری مکی تأکید کرد: هر آیه آن، همانند خورشید که هر روز ما را رونق می بخشد و به عنوان صفحهای از این دفترچه مقدس اصول زندگی هدفمند، اخلاقیات والا و ارتباط صحیح با خویشتن، جهان و خالق را تبیین میکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی اسلامی بیان کرد: خداوند در مقابل دشمنان این تحدی را دارد که اگر میتوانید یک آیهای شبیه قرآن را بیاورید که دلیلی بر معجزه بودن آیات حیات بخش آنان است.
سالاری مکی گفت: بر اساس توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیاری از آیات قرآن باید تبدیل به ضرب المثل شود که در طرح زندگی با قرآن این مهم پیگیری میشود.
وی با اشاره به اینکه در گام جدید زندگی با آیهها برنامه ریزی بر انس مردم با ۱۰۰ آیه آشنا است، یادآور شد: از این تعداد ۳۰ آیه، آیات ساده از نظر امکان حفظ کردن، ۲۰ آیه در زمینه سبک زندگی اسلامی، ۲۰ آیه در مورد جهان بینی و میائل ایدئولوژی و اعتقادی و ۳۰ آیه هم آیات نصر است.
