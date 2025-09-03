  1. استانها
رژیم صهیونیستی از وحدت و ایمان ملت ایران غافل بود

رژیم صهیونیستی از وحدت و ایمان ملت ایران غافل بود

بجنورد- امام جمعه اسفراین گفت: دشمن گمان می‌کرد با حمله‌ای غافلگیرانه نظام اسلامی را از میان می‌برد، اما از وحدت و ایمان ملت ایران غافل بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد موسوی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسلامی اسفراین که در مسجد امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار کرد: جنگ اخیر اسرائیل علیه ملت ایران، صرفاً نظامی نبود، بلکه جنگی ترکیبی و فرهنگی بود.

وی افزود: دشمن با محاسبه‌ای اشتباه گمان کرد هنگام حمله، فرش قرمز پهن خواهد شد و با حمله‌ای غافلگیرانه، نظام مقدس جمهوری اسلامی را از میان بردارد، اما صهیونیسم از این حقیقت غافل بود که ملت ایران وفادارترین مردم در طول تاریخ هستند و وحدت و ایمان این ملت هرگز از بین نخواهد رفت.

امام جمعه اسفراین با تأکید بر نقش مسئولان در تعالی جامعه اسلامی بیان کرد: مسئولان باید خیرخواه مردم، قرآن، اهل‌بیت و امت اسلامی باشند و تنها با چنین نگاهی می‌توان جامعه را به سوی رشد و تعالی هدایت کرد.

حجت‌الاسلام موسوی ویژگی‌های اخلاقی مدیران را مورد توجه قرار داد و گفت: بیان نرم، ادب، فروتنی، امید داشتن و توکل به خداوند از مهم‌ترین خصایصی است که مدیران جامعه اسلامی باید دارا باشند.

وی در پایان با تجلیل از فرماندهی حکیمانه رهبر معظم انقلاب در جنگ ۱۲ روزه اخیر، تصریح کرد: رهبری داهیانه و مقتدرانه ایشان، دشمنان را منکوب کرد.

