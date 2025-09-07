حجتالاسلام جلیل محمدی ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مراسم محوری بزرگداشت یومالله ۱۷ شهریور ماه، بعد از نماز مغرب و عشا در آستان مقدس امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر (ع) بجنورد برگزار میشود.
وی افزود: در این مراسم حجتالاسلام موسوی جاجرمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای خراسان شمالی به سخنرانی خواهد پرداخت.
رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تاکید کرد: برگزاری این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور و تبیین نقش این روز تاریخی در پیروزی انقلاب اسلامی انجام میگیرد.
نظر شما