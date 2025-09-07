  1. استانها
مراسم محوری یوم‌الله ۱۷ شهریور در خراسان شمالی برگزار می‌شود

بجنورد- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی از برگزاری مراسم محوری یوم‌الله ۱۷ شهریور در بقعه امامزاده سیدعباس (ع) خبر داد.

حجت‌الاسلام جلیل محمدی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مراسم محوری بزرگداشت یوم‌الله ۱۷ شهریور ماه، بعد از نماز مغرب و عشا در آستان مقدس امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر (ع) بجنورد برگزار می‌شود.

وی افزود: در این مراسم حجت‌الاسلام موسوی جاجرمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های خراسان شمالی به سخنرانی خواهد پرداخت.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی تاکید کرد: برگزاری این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۷ شهریور و تبیین نقش این روز تاریخی در پیروزی انقلاب اسلامی انجام می‌گیرد.

