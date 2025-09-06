  1. بین الملل
نشست شورای حکام روز دوشنبه با محوریت ایران برگزار می‌شود

میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس با محوریت ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نشست ماه سپتامبر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه آغاز خواهد شد. شکی نیست که ایران و برنامه هسته‌ای آن در مرکز توجه قرار خواهد بود.

بر اساس این گزارش، منابع دیپلماتیک اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در نشست آتی کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره غیرقابل‌قبول بودن حمله به تأسیسات هسته‌ای ارائه کند. همچنین این منابع دیپلماتیک اظهار کردند که این سند در حال تدوین است و در نشست پیش رو ارائه خواهد شد. میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با انتشار پیامی در ایکس این مطلب را تأیید کرد.

او در واکنش به پیام جهت‌دار خبرنگار وال‌استریت ژورنال که روسیه را به دلیل حمایت از قطعنامه پیشنهادی ایران در شورای حکام مورد مذمت قرار داده بود، نوشت: او (خبرنگار وال‌استریت ژورنال) ظاهراً تفاوت میان شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کنفرانس عمومی آژانس، جایی که ایران قصد دارد پیش‌نویس قطعنامه‌ای درباره غیرقابل‌قبول بودن حمله به تأسیسات هسته‌ای ارائه دهد را هم نمی‌داند.

وی تصریح کرد: تبلیغات‌چی‌های ضدروسی بهتر است پیش از ورود به بحث‌ها آمادگی بیشتری داشته باشند تا از چنین سطحی از طنز و تناقض پرهیز کنند. بر اساس برنامه اعلام شده، کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۲۴ شهریورماه به مدت پنج روز در وین برگزار خواهد شد.

