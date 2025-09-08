به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با انتشار تصویری، از آغاز نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با گزارش اولیه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس خبر داد.

در این نشست که از امروز (دوشنبه) آغاز شده است و تا روز جمعه ادامه دارد، موضوعاتی همچون ایمنی هسته‌ای، اجرای توافقنامه‌های پادمان و فعالیت‌های علمی و پژوهشی آژانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اولیانوف پیش‌تر اعلام کرده بود که در نشست ماه سپتامبر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران و برنامه هسته‌ای آن در مرکز توجه خواهد بود.

منابع دیپلماتیک اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران قصد دارد در نشست آتی کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش‌نویس قطعنامه‌ای را درباره غیرقابل‌قبول بودن حمله به تأسیسات هسته‌ای ارائه کند. همچنین این منابع دیپلماتیک اظهار کردند که این سند در حال تدوین است و در نشست پیش رو ارائه خواهد شد. اولیانوف با انتشار پیامی در ایکس این مطلب را تأیید کرد.