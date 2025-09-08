گروسی: در مذاکرات با ایران پیشرفت حاصل شده است + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نطق آغازین خود در نشست فصلی شورای حکام آژانس گفت که بررسی برنامه هسته‌ای ایران طی هفته‌های گذشته، به‌ویژه پس از حملات ماه ژوئن (تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای ایران)، در کانون تلاش‌های آژانس بوده و ابراز امیدواری کرد که گفتگوها با تهران طی چند روز آتی به نتیجه‌ای موفق منتج شود.

وی افزود: همان‌طور که به خاطر دارید، درباره این موضوع به‌صورت شفاهی و با جزئیات هم در همین نشست شورا و هم در شورای امنیت سازمان ملل توضیح داده‌ام. همچنین در گزارش‌هایم به شورا، جزئیات مفصل آن را ارائه کرده‌ام. به‌طور مستمر و سیستماتیک با ایران در تماس بوده‌ام تا به نگرانی‌های مطرح‌شده پاسخ دهم و برای بازگرداندن همکاری ضروری میان آژانس و ایران راه‌هایی را پیدا کنم. ما تحولات اخیر در تهران را با دقت دنبال کرده‌ایم، به‌ویژه تصویب قانونی در مجلس ایران برای تعلیق همکاری با آژانس که رئیس جمهور ایران دوم جولای (۱۱ تیر) آن را تایید کرد.

مدیرکل آژانس اضافه کرد: در گفت‌وگو با ایران آمادگی خود را برای درنظرگرفتن این تحول ابراز کرده‌ام، در عین حال یادآور شده‌ام که قوانین ملی می‌تواند در داخل مرزهای کشور تعهداتی ایجاد کند، اما چنین الزامی برای آژانس به وجود نمی‌آورد. در این راستا، توافق جامع پادمان ایران همچنان به قوت خود باقی است و تنها سند الزام‌آور حقوقی محسوب می‌شود که حقوق و تعهدات آژانس و ایران را در زمینه اجرای پادمان‌ها مشخص می‌کند. بنابراین، تدابیر پادمانی آژانس در ایران همانند هر کشور دیگری که توافق جامع پادمان دارد، برقرار است.

وی با شااره به اینکه شرایط ایران را (در پی حمله به تاسیسات اتمی کشور) درک می‌کند، ادامه داد: من آمادگی آژانس را برای بررسی نگرانی‌ها و پیشنهادهای ایران، در حدی که با توافق پادمان سازگار باشد، اعلام کرده‌ام. دقیقاً همین مسئله، محور گفت‌وگوهای چند هفته گذشته ما در تهران و وین بوده تا بر سر گام‌های عملی لازم برای اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران به توافق برسیم.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد: پیشرفت‌هایی ایجاد شده است. صادقانه امیدوارم که ظرف چند روز آینده بتوان از این گفتگوها به نتیجه‌ای موفق دست یافت تا ازسرگیری کامل و ضروری همکاری ما با ایران امکان‌پذیر شود. اطمینان دارم با اجرای این گام‌های عملی، سایر رایزنی‌ها و روندهای مهم دیپلماتیک نیز بر بستری امیدوارکننده‌تر پیش خواهد رفت و به نتایج مثبتی منتهی خواهد شد.

وی مدعی شد: اجرای کامل حقوق و تعهدات آژانس و ایران ذیل توافق پادمان ان‌پی‌تی برای ایران، شرط اساسی بهبود واقعی اوضاع به شمار می‌رود. هنوز فرصت وجود دارد، اما نه چندان زیاد؛ وقتی حسن نیت و حس مسئولیت روشن وجود داشته باشد، همیشه زمان کافی خواهد بود. این پیام من برای ایران است و شما فرصت کافی خواهید داشت تا دیدگاه‌های خود را بیان کنید. ما آماده‌ایم که بشنویم، به‌ویژه نظرات ایران و سایر کشورها درباره آنچه در جریان است. اطمینان می‌دهم که آژانس نهایت تلاش خود را در این مسیر به کار می‌گیرد.

در نشست فصلی شورای حکام که از امروز (دوشنبه) آغاز شده است و تا روز جمعه ادامه دارد، موضوعاتی همچون ایمنی هسته‌ای، اجرای توافقنامه‌های پادمان و فعالیت‌های علمی و پژوهشی آژانس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین پیش‌تر اعلام کرده بود که در نشست ماه سپتامبر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران و برنامه هسته‌ای آن در مرکز توجه خواهد بود.